NotebookLM cambia para siempre con Deep Research: la IA dedicada a la investigación que visita webs en tu nombre

La tecnología detrás de los resúmenes de audio de NotebookLM ya ha llegado a Google Drive, y ahora la herramienta increíble de Google basada en IA se actualiza con Deep Research.

Google da un gran paso hacia adelante para seguir mejorando una herramienta que se está convirtiendo en el mejor ejemplo del impacto que ha generado la Gen AI en la sociedad.

NotebookLM ya cuenta con la función Deep Research como una función agéntica (agente IA) que puede planear y ejecutar por sí misma tareas de investigación.

Deep Research en Gemini lleva ya disponible un tiempo para navegar automáticamente por cientos de sitios web, revisar Gmail / Drive / Chat y generar informes de múltiples páginas con citas y enlaces.

Google, desde su blog, menciona que Deep Research en NotebookLM funciona como un investigador dedicado que puede sintetizar reportes detallados o recomendar sitios web o artículos relevantes a la materia.

El selector de Deep Research en NotebookLM Google

Deep Research puede tomar tu pregunta, crear un plan de investigación y luego navegar por sitios web en tu nombre.

A los minutos, presentará un informe basado en fuentes que se pueden añadir directamente a tu cuaderno. Mientras Deep Research se ejecuta en segundo plano, se pueden añadir más fuentes.

Un reporte generado con Deep Research en NotebookLM Google

El objetivo de esta nueva herramienta incrustada en NotebookLM es generar una base de conocimiento profunda y organizada mientras seguimos trabajando o estudiando.

Para acceder a Deep Research, según TechCrunch, se hace desde una búsqueda en el panel de fuentes y se selecciona la opción web.

Desde aquí podemos elegir el estilo de investigación: "Deep Research" para un informe de investigación completo, o "Fast Research" para una búsqueda rápida en la web.

Soporte a más archivos

Google también ha actualizado NotebookLM con soporte a más archivos que, según el gigante tecnológico, permitirá hacer cosas como generar resúmenes de hojas y copiar-pegar rápido múltiples archivos de Drive como URLs.

Ahora se da soporte a Hojas de Cálculo de Google, archivos de Drive como URLs, PDFs de Google Drive y documentos de Microsoft Word.

Esta gran actualización de NotebookLM llegará a todos los usuarios en España justamente en una semana.

NotebookLM lleva varias semanas siendo actualizado convenientemente para mejorar algunas de sus experiencias como los chats, que ahora se mantienen después de haber cerrado la sesión.

O la posibilidad de crear resúmenes de vídeo, como otra de las importantes facetas de NotebookLM que fue potenciada con Nano Banana para ilustrarlos en distintos estilos.