Google adelanta su Black Friday: la primera gran oportunidad para conseguir un Pixel 10 o un Pixel Watch más barato

Se acerca el mejor momento del año para renovar nuestros dispositivos, el Black Friday; en realidad, algunas tiendas ya llevan un par de semanas rebajando productos, pero es ahora cuando empieza lo bueno.

Hay tantas expectativas para ahorrar este año, que Google ha decidido anunciar ya su participación en el Black Friday, aunque en realidad el periodo promocional aún no haya dado comienzo.

En concreto, Google ha anunciado que sus ofertas de Black Friday empiezan el próximo 17 de noviembre; por lo tanto, no tendremos que esperar mucho para conseguir rebajas en sus dispositivos, tanto Pixel como Nest.

Ese evento será especial por ser el primero en el que los Pixel 10 estarán rebajados directamente en la tienda de Google; aunque la compañía no ha podido adelantar de cuánto será la rebaja.

Al menos, ya sabemos que tanto el Pixel 10 básico como el Pixel 10 Pro y el Pixel 10 Pro XL estarán disponibles con un descuento, por lo que esta puede ser la mejor oportunidad para cambiar de móvil si lo estábamos deseando.

Sin embargo, es posible que nos interese más mirar atrás y comprarnos el Pixel 9 de oferta; Google también ha confirmado que ese dispositivo estará disponible con una rebaja, y teniendo en cuenta que hay pocas diferencias respecto al Pixel 10, puede ser todo un chollo.

Además de los smartphones, los wearables Pixel también estarán rebajados. Por el momento, parece que el Pixel Watch 3 es el único modelo que participará en el evento, por lo que el nuevo Pixel Watch 4 aún se mantendrá a su precio original.

Pixel Watch 3 Chema El Androide Libre

Continuando con wearables, Google ha confirmado que rebajará los Pixel Buds Pro 2 y los Pixel Buds 2a, además de varios dispositivos de la marca Fitbit: el Fitbit Charge 6 y el Fitbit Inspire 3 estarán rebajados.

Por último, Google no se olvida de la gama Nest, que aunque haya perdido protagonismo en España sigue estando disponible. En concreto, Google adelanta que habrá ofertas en la Nest Cam Exterior con cable y de segunda generación.

Si queremos enterarnos antes que nadie de estas ofertas cuando estén disponibles, Google ofrece la posibilidad de registrarnos en la página oficial de la Google Store, para recibir un correo con las ofertas.

Además, si ya estamos registrados en la Google Store lo recomendable es que revisemos nuestra bandeja de entrada, porque es muy probable que hayamos recibido un correo con un código de descuento.

Este cupón, que es único para cada usuario, desbloquea un descuento del 5% adicional a las rebajas que ya se apliquen durante el Black Friday; el cupón es válido a partir del 17 de noviembre, que es cuando dará inicio el evento.