Buenas noticias con el precio de los Galaxy S26: así es como Samsung quiere competir contra los nuevos iPhone 17

Continúan las filtraciones de los Galaxy S26; aunque a principios de año parecía que esta iba a ser la generación más rompedora en muchos años, poco a poco es evidente que Samsung quiere asegurarse de que presenta un producto atractivo a los consumidores.

Por eso, a la compañía no le ha temblado el pulso de cancelar uno de sus proyectos más ambiciosos, el Galaxy S26 Edge, tras el recibimiento que el Galaxy S25 Edge recibió de los usuarios, optando por recuperar un modelo más popular como el Plus.

Ahora, Samsung puede haber tomado otra decisión que será muy popular entre los usuarios, porque tiene que ver con el precio. Según la última filtración, los Galaxy S26 no serán más caros que los Galaxy S25.

Esta es una buena noticia, especialmente en un momento en el que el coste de componentes como la memoria se está disparando como consecuencia del 'boom' de la IA y había un auténtico temor de que los Galaxy S26 se iban a ver afectados.

La filtración proviene del medio coreano Newspim, que deja bien claro que la motivación tras esta congelación de precios se encuentra en la competencia, y más directamente, en los nuevos iPhone 17 de Apple.

Apple ha mantenido los mismos precios en la mayoría de sus dispositivos respecto a la pasada generación; la única excepción es el iPhone Pro, que ahora cuesta 100 euros más y ahora alcanza los 1.319 euros de partida en España. Sin embargo, en otros mercados esa subida no se ha aplicado.

De esta manera, Samsung quiere asegurarse de que no es la primera en subir precios en su batalla particular contra Apple, y ahora se espera que cada modelo de la gama Galaxy S26 cueste lo mismo que el Galaxy S25 equivalente.

iPhone 17 Chema Flores Omicrono

Sin embargo, esta buena noticia viene acompañada de otra que no es tan buena, o al menos, no tan positiva. Y es que la misma fuente que adelanta esta congelación de precios también afirma que Samsung ha tenido que aceptar algunos sacrificios para conseguirla.

En concreto, Samsung habría eliminado algunas de las mejoras que iban a traer los Galaxy S26 respecto a la pasada generación, en un intento de mantener controlados los costes de producción y que no afecten al precio final.

La filtración pone como ejemplo el Galaxy S26, que supuestamente iba a recibir importantes mejoras en la construcción y la batería. Por una parte, el grosor iba ser reducido hasta los 6,9 mm, por lo que sería 0,3 mm más fino que el Galaxy S25.

Pero tal vez lo más doloroso es que la filtración asegura que el Galaxy S26 iba a tener una batería de 4.600 mAh, una buena mejora respecto a los 4.000 mAh del modelo actual.

Lamentablemente, estas y otras mejoras, como por ejemplo en los sensores de cámara, han sido canceladas, y como resultado, el Galaxy S26 podría ser bastante parecido al Galaxy S25 actual.

Todos estos cambios son el motivo por el que Samsung habría retrasado la presentación de los Galaxy S26 hasta febrero, además de la necesidad de recuperar el Galaxy S26+ con todo el trabajo que ello conlleva.

La reducción de costes en la producción también ha motivado a Samsung a apostar por su propio procesador, el Exynos 2600, en el Galaxy S26 y el Galaxy S26 Plus, dejando el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 para el Galaxy S26 Ultra por la gran cantidad de dinero que tendría que pagar a Qualcomm.

Pese a todo, la filtración afirma que el Galaxy S26 básico debería ser un smartphone muy competitivo, con un "equilibrio entre precio y funcionalidades", y que Samsung echará el resto en el Galaxy S26 Ultra, que mantendrá las mejoras planeadas en grosor y batería.