Bombazo en el mercado de los wearables: un nuevo reloj inteligente de marca española por menos de 45 euros

Ahora que se acercan las Navidades, mucha gente está buscando el regalo perfecto, pero que tampoco sea muy caro; un reloj inteligente puede ser la mejor opción, pero hay que saber muy bien cuál escoger si no queremos pagar de más.

Es el mejor momento para el lanzamiento del SPC Smartee Duo 3, el nuevo reloj inteligente de la marca española que representa un avance respecto a la pasada generación, y sorprendentemente, lo consigue bajando el precio.

Recordemos que el SPC Smartee Duo 2 ya era una de las mejores alternativas de bajo coste en el mercado de los wearables, con su pantalla AMOLED de 1,78 pulgadas, llamadas Bluetooth y un precio por debajo de los 50 euros.

Ahora llega el SPC Smartee Duo 3, con una pantalla AMOLED de 1,93 pulgadas que deja pequeño al modelo anterior; y a juzgar por las imágenes promocionales, esto se ha conseguido sin agrandar mucho el dispositivo, optando por reducir los bordes de la pantalla.

Con una pantalla más grande, es más fácil usar todas las funciones de este reloj inteligente; SPC también promete unos colores nítidos y contrastados, con una mayor viveza y un mayor énfasis en los negros.

SPC Smartee Duo 3 SPC El Androide Libre

La pantalla es compatible con la tecnología Always-On, por lo que puede permanecer siempre encendida para consultar la hora sin tener que activarla, pero manteniendo unos consumos reducidos al mismo tiempo.

Hablando de consumo energético, el SPC Smartee Duo 3 promete una batería con duración de 7 días; en otras palabras, solo necesitaremos una carga a la semana en vez de estar pendiente de recargar el reloj todos los días.

En concreto, SPC habla de una duración de 5 días en uso intensivo, 7 días en uso típico, y puede alcanzar 9 días en el modo de ahorro de batería.

El Smartee Duo 3 mantiene una de las funciones estrella del modelo anterior, las llamadas Bluetooth; tras conectarse a nuestro smartphone, el reloj permite hacer y recibir llamadas de teléfono con su conjunto de altavoz y micrófono integrados.

SPC Smartee Duo 3 SPC El Androide Libre

Además, el reloj permite mostrar notificaciones, incluyendo de mensajes de WhatsApp y otras apps que tengamos instaladas en nuestro smartphone, para leerlos sin necesidad de desbloquearlo.

En lo que respecta a funciones relacionadas con la salud, el Smartee Duo 3 es capaz de medir la calidad del sueño, registrar los periodos menstruales y supervisar el nivel de estrés para ayudarnos a parar cuando lo necesitamos.

Desde la app SPC Smart You tendremos acceso a esos datos, además de al histórico de entrenamientos para ajustar nuestros objetivos generales, además de hacer un seguimiento del sueño.

El SPC Smartee Duo 3 está disponible en dos versiones: "Berry Luxe & Star White" y "Shadow Noir & Silver Moon", con correas intercambiables.

En España, este reloj ya está disponible con un precio recomendado de solo 44,90 euros; eso supone que es 5 euros más barato que su predecesor, algo realmente raro en un sector cada vez más caro y eso, pese a las mejoras que trae.