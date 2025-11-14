Android va a copiar una de las funciones más curiosas del iPhone: así vas a conseguir nuevos contactos muy pronto

Da la sensación de que hemos vuelto a los tiempos en los que copiar a Apple era lo habitual en Android; tras un periodo de tiempo en el que reinaba la originalidad, ahora la mayoría de las marcas ha adoptado el nuevo estilo "Liquid Glass" de iOS 26.

Y no es solo una cuestión de estética; también estamos viendo muchas adaptaciones de funciones exclusivas de los iPhone como la "isla dinámica". Y la última copia viene de la mano de nada menos que Google.

Y es que en Android Authority han revelado que Google está trabajando en una funcionalidad muy parecida a NameDrop, que fue una de las novedades estrella de iOS 17 lanzado durante el 2023 con el iPhone 15.

NameDrop es una funcionalidad que facilita enormemente compartir nuestra información de contacto con otras personas, ya que requiere únicamente poner cerca nuestros dispositivos iPhone o Apple Watch.

Una llamativa animación muestra un simple menú en el que podemos elegir si queremos recibir la información de contacto de la otra persona, y si queremos compartir la nuestra también, incluso seleccionando la información que queremos que sea accesible.

Es un proceso simple y muy satisfactorio, un buen ejemplo de la filosofía de Apple que impregna todos sus productos y servicios. Tal vez no es de extrañar que Google se haya dado cuenta de lo interesante que es, y que quiera dar su propio giro a esta tecnología.

La filtración revela que Google está trabajando en una función similar a NameDrop pero para Android, que de manera interna ha recibido el nombre de "Gesture Exchange", o "Intercambio por gestos".

El código, descubierto en la versión 25.44.32 beta de Google Play Services, incluye líneas de "Gesture Exchange" que hacen referencias a "ndef", que posiblemente se refiera a "NFC Data Exchange Format".

El código de Gesture Exchange, a su vez, contiene una nueva actividad dentro de Google Play Services llamada "Contact Exchange", intercambio de contactos, aunque por el momento, no funciona.

De todo esto podemos sacar la conclusión de que Google está trabajando en una nueva función de intercambio de contactos, que usará la tecnología NFC de proximidad para detectar dispositivos cercanos y transmitir la información.

El punto fuerte de esta funcionalidad debería estar en su simplicidad, y que los usuarios no tengan que configurar nada especial para empezar a compartir su información, al mismo tiempo que les ofrece todo el control de qué datos terminan en el móvil de la otra persona.

Nueva función de Android para compartir contactos Android Authority El Androide Libre

La funcionalidad ya puede ser activada forzosamente en la última versión de los Play Services, y aunque no funciona, ya muestra el menú principal que aparecerá cuando juntemos nuestro móvil con otro.

Este menú nos permitirá seleccionar exactamente la información que se comparte, desde nuestra foto personal hasta el número de teléfono o la dirección de correo electrónico; también tendremos la opción de no compartir ningún dato y simplemente recibir de los demás.

Por el momento, Google no ha confirmado cuándo lanzará esta funcionalidad, si la prepara para el próximo Android 17 o si llegará en forma de actualización (por ejemplo, en un futuro Pixel Drop).