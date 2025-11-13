Google Maps cambia para siempre al indicar las plazas abiertas de Supercargadores de Tesla en tiempo real en España

Tras el despliegue de uno de los indicadores más ingeniosos que han llegado a Google Maps desde hace tiempo, ahora la app mostrará las plazas abiertas de un Supercargador de Tesla en tiempo real.

Google Maps cuenta con las tarjetas de "horarios populares" en las fichas de los negocios que indican a qué hora conviene ir a un taller mecánico o realizar la compra en Mercadona.

Este tipo de información ha estado disponible en las ubicaciones de carga de Tesla en Google Maps desde hace ya un tiempo.

Lo único que las tarjetas de "horarios populares" no han estado extrayendo la información directamente del fabricante de vehículos eléctricos.

Ahora, según Tesla, Google Maps ha integrado oficialmente la disponibilidad de los datos de carga en tiempo real de la compañía. Lo que significa que 'extrae' los datos desde el mismo fabricante, según Electrek.

Supercargador de Tesla en Madrid indicando velocidad de carga y disponibilidad

El usuario podrá visualizar los datos en una píldora informativa dentro de la pestaña de la información de la ubicación.

Y aquí viene lo mejor de esta integración de Google Maps con Tesla: mostrará la velocidad de carga con un nuevo indicador de disponibilidad en tiempo real.

Dependiendo de la localización del Supercargador de Tesla en Google Maps, la píldora mostrará un número máximo de cargadores disponibles, al igual que cuántos están siendo utilizados en el momento, visualizado como fracción.

Según 9to5Google, cuando más de un tipo de cargador esté disponible para su uso, la pestaña mostrará la disponibilidad para cada velocidad de carga.

Tarjeta de Supercargador de Tesla en Google Maps

El nuevo indicador estará disponible en Google Maps en todos los dispositivos, ya sea Android, Android Auto, iOS o en la pantalla integrada del vehículo eléctrico Tesla.

Tesla visualizará este indicador en sus vehículos eléctricos de forma destacada y central, lo que facilitará que el conductor pueda acercarse a un Supercargador en la zona.

Tesla señala que el pronóstico de disponibilidad llegará en algún momento del futuro, aunque no queda claro si también se hará a través de Google Maps o será una funcionalidad única de la app de sus vehículos eléctricos.

La disponibilidad de Supercargadores de Tesla se hace hoy mismo en España desde hace unas horas. Una importante llegada a una app como Google Maps que se está dinamizando con actualizaciones de todo tipo.

Una sorprendente ha sido el uso de la IA y la cámara del coche para la guía de carriles que pronto se desplegará en la app para ayudar en la navegación.