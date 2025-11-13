Un fabricante chino la lía y destruye un sitio histórico con uno de sus coches: cuando llamar la atención sale mal

Chery, uno de los mayores fabricantes de coches chinos y socio de Huawei, ha ofrecido disculpas públicas después de un incidente durante una prueba de vehículos, que ha dejado en evidencia hasta qué punto las marcas quieren destacar del resto.

Normalmente, los nuevos vehículos, tanto si son eléctricos como si no, deben pasar por una serie de rigurosas pruebas para comprobar no sólo que cumplen con todos los estándares de la industria, sino también con las diversas leyes y reglamentaciones de cada país.

La mayoría de los fabricantes elige realizar estas pruebas en privado, ya sea para mantener en secreto la existencia de su nuevo modelo, o bien para evitar que cualquier posible error o accidente sea asociado con su marca. Es algo que Chery acaba de aprender muy bien.

Chery se encuentra en el centro de la polémica en China, después de que un vídeo que muestra el fallo de una de sus pruebas se haya hecho viral, recibiendo las críticas de miles de usuarios en redes sociales.

El problema se encuentra en la localización de esta "prueba": la escalera de Zhangjiajie en la montaña Tianmen; también conocida como "escalera al cielo" (Stairway to Heaven) por lo empinada y larga que es, con nada menos que 999 peldaños y una longitud de 218 metros.

Se dice que subir todos los peldaños, alcanzar la cima y atravesar la Puerta del Cielo se percibe como una "experiencia espiritual" y de superación personal en la cultura china, aunque también existen unas escaleras mecánicas para turistas que no puedan o deseen afrontar el desafío.

La idea de Chery fue desafiar esta famosa escalera con su nuevo modelo SUV, el Chery Fengyun X3L, para demostrar sus capacidades todoterreno y especialmente, su tracción en secciones empinadas.

Aunque el evento se planteó como una "prueba" privada, en la que las escaleras fueron cerradas al público, en realidad fue un evento promocional que iba a ser usado en publicidad con el lanzamiento del vehículo.

Algo de lo que Chery ahora se está arrepintiendo. El vídeo viral muestra cómo el vehículo pierde tracción y se estrella, destruyendo completamente unas barandillas de madera históricas instaladas a ambos lados de la escalera.

Inicialmente se habló de que el vehículo había perdido tracción por sí solo, lo que hubiera dejado muy mal a un coche que se supone que es todoterreno. Sin embargo, tras una investigación preliminar, se ha descubierto que la causa del accidente se encuentra en la cuerda de seguridad a la que estaba atado el vehículo.

Por algún motivo por determinar, la cuerda de seguridad se soltó del vehículo y terminó enganchada en la rueda derecha, bloqueando completamente la tracción. Como resultado, el vehículo se deslizó por los peldaños y golpeó las mencionadas barandillas.

Chery ha realizado una disculpa pública por el incidente, y ha prometido reparar completamente los daños provocados por su vehículo, además de asumir la responsabilidad de una posible compensación y encargarse de todo el trabajo posterior para dejar el sitio como estaba.

En realidad, esta no es la primera vez que un fabricante hace algo semejante. En el 2018, Range Rover ejecutó lo que llamó el "Dragon Challenge", no sólo completando el circuito de carretera de montaña, sino también subiendo los 999 peldaños. Puede que Chery se haya inspirado en este desafío, ya que la compañía mantiene una relación con Jaguar Land Rover.

Chery es uno de los mayores fabricantes de coches en China, y pionero en muchos aspectos como la exportación de vehículos fuera del país; sin embargo, en los últimos años su protagonismo ha decaído un poco, con la llegada de nuevas marcas como Xiaomi especializadas en coches eléctricos.

Para contraatacar, Chery ha lanzado nuevas marcas de coches eléctricos con Huawei, se ha asociado con fabricantes globales como Jaguar Land Rover y se ha centrado en renovar la presentación de sus vehículos con "desafíos" como este. Y eso último le ha salido mal.