Adiós a escuchar siempre la misma canción: Spotify cambia para siempre con su nuevo algoritmo aleatorio

Estos son buenos tiempos para los usuarios de Spotify entusiastas de la música; en los últimos meses la compañía parece haberse acordado de que empezó como una app de streaming de música, con funciones muy solicitadas como la música en alta definición.

Ahora llega otra novedad que puede ser incluso mejor recibida entre los usuarios, porque puede afectar de manera muy positiva a la experiencia de escuchar música: cambios en el modo aleatorio de Spotify.

Para empezar, el modo aleatorio inteligente ("Smart Shuffle") de Spotify ahora se puede desactivar, obteniendo una experiencia más cercana a un aleatorio "real", aunque eso no es posible por las propias limitaciones de los procesadores actuales.

Es bien sabido que, cuando pulsamos en el botón de "aleatorio" en la app de Spotify, el resultado no es verdaderamente aleatorio. Hay muchos motivos por los que esto es así, pero se resume en que, en el fondo, los usuarios realmente no quieren dejar a la suerte la elección de su siguiente canción.

Por esa razón, en el 2023 Spotify lanzó un nuevo algoritmo, Smart Shuffle, que da prioridad a ciertas canciones frente a otras, en base a diversos factores como las últimas canciones que hemos escuchado, la cantidad de veces que hemos escuchado un tema o si es de uno de nuestros artistas favoritos.

Sin embargo, desde entonces cada vez más gente está notando el problema contrario: que el algoritmo aleatorio de Spotify no es nada "aleatorio", en el sentido de que siempre parece repetir las mismas canciones una y otra vez.

Spotify Spotify El Androide Libre

Ahora, Spotify ha anunciado que el modo aleatorio inteligente se puede desactivar, aunque ha aclarado que esta opción es exclusiva de los usuarios con suscripción Premium; los usuarios con cuentas gratuitas siguen limitados al modo inteligente.

Además de poder desactivar el modo aleatorio inteligente completamente, Spotify ha anunciado que ha creado un nuevo algoritmo inteligente que incluye menos repeticiones de canciones, lo que debería solucionar una de las grandes críticas de los usuarios.

Los usuarios Premium encontrarán una nueva opción en la configuración de la app de Spotify y en la sección "Reproducción", donde podrán elegir entre dos tipos de aleatorio: "Menos repeticiones" y "Standard".

Como su nombre indica, el algoritmo "Menos repeticiones" tiene en cuenta nuestro historial de reproducción, para que sea menos probable que aparezcan canciones que hemos escuchado recientemente, dando como resultado una lista de reproducción más novedosa y con más sorpresas.

Sin embargo, si preferimos la manera en la que Spotify da prioridad a nuestras canciones favoritas, podemos seguir usando el modo "Standard", que es el mismo que ya está usando la app desde hace un par de años.

Por último, Spotify ha anunciado que los usuarios ahora pueden añadir cualquier canción a nuestra lista aleatoria sin afectar a la cola de reproducción; en otras palabras, si estamos en aleatorio y queremos escuchar una canción ahora mismo sin tener que esperar a que aparezca, sólo tenemos que pulsar en el tema y se añadirá primero a la cola. Esta función está disponible tanto para los usuarios Premium como para los que tienen cuentas gratuitas.