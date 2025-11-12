Google quiere que digas adiós a Windows 11: los portátiles Android con Snapdragon X ya están en preparación

Si te quieres comprar un ordenador portátil nuevo, hoy en día tienes dos opciones: o un MacBook de Apple, o un portátil Windows 11. Aunque existe una tercera opción, los Chromebook, realmente hasta ahora no han sido una alternativa real ni recomendable para todos los usuarios.

Pero muy pronto, eso puede cambiar. El anuncio el pasado verano de que Google iba a fusionar Chrome OS y Android para crear un nuevo sistema operativo capaz de funcionar tanto en smartphones y tablets como en ordenadores abrió las puertas a una nueva alternativa.

Ahora, la última filtración publicada por @Jukanlosreve en X demuestra que esos ordenadores basados en la nueva versión de Android pueden estar más cerca de lo que creíamos, y todo gracias a Qualcomm.

En concreto, la filtración revela que Qualcomm está trabajando con una versión de Android 16 desarrollada para los procesadores Snapdragon X, incluyendo tanto el modelo básico como el Snapdragon X Plus y el Snapdragon X Elite.

La captura de pantalla compartida muestra el repositorio interno usado por Qualcomm para su código fuente, que ha sido actualizado con Android 16 para la gama de procesadores con nombre código "Purwa", que se refiere a los Snapdragon X.

De la misma manera, la captura también muestra que se están desarrollando drivers para Android de los diversos componentes de los portátiles Snapdragon X, como la webcam, el sistema Bluetooth, el sistema de audio, y más.

Captura de pantalla que demuestra el trabajo de Qualcomm con Android 16 para ordenadores Jukanlosreve | X El Androide Libre

Esta filtración es llamativa porque los Snapdragon X inicialmente fueron lanzados en exclusiva para ordenadores basados en Windows 11, y de hecho, fueron la punta de lanza de Microsoft para adoptar el concepto de "AI PC", capaces de ejecutar funciones de inteligencia artificial de manera local.

Que Qualcomm esté trabajando con Android 16 puede indicar que no existe un acuerdo de exclusividad con Microsoft, y que en el futuro cercano empezarán a llegar ordenadores portátiles basados en Android y los Snapdragon X.

Este puede ser un duro golpe para Windows 11, que no sólo perdería la exclusividad de uno de los mejores procesadores para portátiles del mercado por su eficiencia energética, también ganaría un gran rival, tal vez el más peligroso para su hegemonía en el sector.

Los primeros portátiles con Snapdragon X fueron lanzados en el 2024, y el pasado mes de septiembre Qualcomm presentó su segunda generación de chips para ordenador, los Snapdragon X2 Elite Extreme que, además de una gran eficiencia energética, también obtienen un rendimiento que desafía incluso a los MacBook de Apple.

Se espera que los primeros portátiles con estos nuevos chips lleguen al mercado durante la primera mitad del 2026, con una nueva versión exclusiva de Windows 11, llamada 26H1, que no estará disponible para ordenadores con otros procesadores.