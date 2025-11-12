Google Drive cambia para siempre con los resúmenes de audio de NotebookLM: convierte un PDF en un podcast

La semana pasada Google actualizó NotebookLM con los cuestionarios y tarjetas didácticas para que ahora incluya los resúmenes de audio en Google Drive.

Los resúmenes de audio han sido fundamentales para convertir a NotebookLM en una de las mejores herramientas actuales basadas en IA. Y ahora llegan a Drive tras su integración en Gemini y Search.

Ahora se puede encontrar el nuevo botón de "Resumen de audio" en la extensión del visor de PDF de Gemini en Google Drive. Al tocarlo se abre el panel lateral de Gemini para que tarde unos minutos en generarlo.

Una vez generado, simplemente se reproduce, mientras que Google se encargará de enviar una notificación por correo electrónico para avisar de su disponibilidad.

Los Audio Overviews suelen tener una duración de 2 a 10 minutos y el archivo de audio se guardará automáticamente en la carpeta asignada para este tipo de resúmenes de audio estilo podcast.

El botón de resúmenes de audio en Google Drive Google

La disponibilidad de la carpeta está tanto en la versión web como en la de móviles, así que se puede pasar un archivo desde el ordenador para que Drive genere un resumen de audio y reproducirlo desde el móvil cuando salgamos de casa.

Lo que añade más valor a toda la experiencia comparada con la de Gemini, ya que en Drive tenemos acceso desde múltiples dispositivos a esos archivos de resúmenes de audio al ser una plataforma muy conocida.

Todo potenciado por la tecnología de Audio Overviews de NotebookLM. Google la destaca como que permite "convertir manualmente e instantáneamente archivos PDF extensos y de mucho texto, como informes, contratos o transcripciones extensas de reuniones".

Aunque su uso se puede llevar a cualquier materia, ya sea para estudiar, trabajar o incluso para que un audio nos explique el manual de instrucciones del nuevo robot de Roborock.

Google resume desde su blog una de las mejores actualizaciones llevadas a cabo en Google Drive desde hace años de esta forma:

Aumenta la eficiencia al permitir a los usuarios captar rápidamente los puntos principales de un documento extenso en un resumen de audio de dos a diez minutos.

Mejora la accesibilidad al proporcionar un formato alternativo para consumir el contenido.

Optimiza la preparación al facilitar la revisión rápida de materiales antes de reuniones o presentaciones a clientes.

Lo único, que en su lanzamiento, los resúmenes de audio para los PDF de Google Drive solo están disponibles en inglés. Y se suma a otra de las importantes llegadas a Google Docs como es "Listen" o escucha.

Forma parte de las nuevas incorporaciones de la suite de apps de Google dedicadas al entorno profesional y de trabajo. De hecho, ya está disponible para los usuarios de Business Estándar y Plus al igual que Enterprise Estándar y Plus.

Los usuarios que cuenten con una suscripción a Google One AI Pro y AI Ultra pueden ya utilizarla, aunque con el pequeño hándicap del idioma, y a la espera de que se lance en español en algún momento.