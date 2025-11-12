Así será el Galaxy S26 en España: la estrategia de chips de Samsung se filtra y puede traer algo de polémica

El desarrollo de los Galaxy S26 es de los más caóticos que recordamos en mucho tiempo, y la gran cantidad de filtraciones que ha sufrido Samsung no ha ayudado a su imagen, aunque puede haber ayudado a tomar las mejores decisiones para los usuarios.

Ahora que la composición de la gama Galaxy S26 ya estaba un poco más clara, con un Galaxy S26 básico acompañado de un modelo "Plus" y un modelo "Ultra", llega la cuestión de los procesadores; y sí, hablamos en plural, porque habrá más de uno.

Samsung lleva varios meses ante la tesitura de elegir entre el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, y su propio procesador, el Exynos 2600; la balanza se ha movido de un lado a otro de manera constante, dependiendo de los datos de rendimiento obtenidos con cada chip.

Ahora, el medio coreano ET News afirma que Samsung ya ha alcanzado un veredicto, y que su decisión final es la de usar un procesador diferente dependiendo del mercado al que va dirigido cada dispositivo.

Según la filtración, los Galaxy S26 y S26 Plus se venderán en dos versiones diferentes, una con procesador Snapdragon y otra con procesador Exynos, que se venderán en países diferentes.

En concreto, los Galaxy S26 y S26 Plus usarán el Exynos 2600 en España y el resto de países del mercado europeo, además de en Corea del Sur; mientras tanto, en los mercados norteamericanos estos dispositivos usarán el Snapdragon 8 Elite Gen 5.

En cambio, donde no habrá sorpresas es con el Galaxy S26 Ultra, que usará el Snapdragon 8 Elite Gen 5 en todo el mundo, sin importar el mercado en el que se venda; por lo tanto, será el mismo también en España.

Todo esto resultará familiar para los lectores de El Androide Libre, ya que se trata de una estrategia que Samsung ya ha seguido en otras generaciones; la última vez que hizo lo mismo fue con el Galaxy S24, cuyas versiones básicas y Plus usaban el Exynos 2400 en el mercado internacional y el Snapdragon 8 Gen 3 en mercados seleccionados como Estados Unidos.

Procesador Samsung Exynos 2500 Samsung El Androide Libre

Con el Galaxy S24, aquella fue una decisión polémica, ya que el Exynos 2400 estaba claramente por detrás del Snapdragon 8 Gen 3 en rendimiento puro y en prácticamente todas las tareas, por lo que los usuarios entusiastas se vieron obligados a dar el salto al modelo Ultra y su procesador de Qualcomm.

Sin embargo, en esta ocasión la buena noticia es que no deberíamos notar una gran diferencia entre los Galaxy S26 que tienen Exynos y los que tienen Snapdragon; de hecho, en algunos casos es posible que sea mejor tener un Exynos.

Y es que el Exynos 2600 ha resultado ser uno de los mejores chips desarrollados por Samsung en su historia, con una potencia equivalente, o incluso superior en algunas tareas, al nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5.

De hecho, el motivo por el que Samsung no usará el Exynos 2600 en todos sus modelos es por una simple cuestión de producción; el nuevo proceso de 2 nm aún está muy verde, y el porcentaje de chips funcionales en una oblea (o "yield") aún es demasiado bajo para cubrir toda la demanda.