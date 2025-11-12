Se filtra la fecha de lanzamiento del Galaxy Z TriFold, el primer plegable triple de Samsung

Después de saber que el primer plegable triple de Samsung podría asomarse por estos lares en España, ahora Ice Universe ha filtrado el tamaño de su pantalla, capacidad de batería, grosor y la fecha de lanzamiento.

Justo el mes pasado, Samsung hizo oficial la llegada del Galaxy Z TriFold, aunque no dejó caer ninguna de sus especificaciones, día de disponibilidad o incluso precio.

Lo único que hizo fue enseñarlo en una vitrina para aumentar el hype de uno de los dispositivos más sorprendentes que llegarán a varios países.

Ahora sabemos, gracias al conocido filtrador Ice Universe, que el Galaxy Z TriFold se caracterizará por una pantalla externa que alcanza las 6,5 pulgadas y una interna que, al ser desplegada, pasa a las 10 pulgadas.

En sus entrañas se encuentra una batería de 5.600 mAh, y que habrá que probar in situ su capacidad para saber si será capaz de ofrecer una experiencia de productividad del máximo nivel en un plegable de esta forma.

Samsung will release a triple-fold smartphone on December 5th, featuring a 6.5-inch outer screen and a 10-inch inner screen. When unfolded, it measures 4.2mm in thickness, and when folded, it measures 14mm. The battery capacity is 5600mAh. pic.twitter.com/Yn76TQA3nD — PhoneArt (@UniverseIce) November 12, 2025

También se ha filtrado el grosor: cuando está plegado se queda en los 4,2 mm, mientras que abierto pasa a los 14 mm.

El Huawei Mate XT reduce esas cifras hasta los 12,8 mm cuando está abierto y se queda en unos mínimos 3,6 mm al estar plegado. La lucha aquí será encarnizada entre los distintos fabricantes que apuesten por plegables triples.

Samsung Galaxy Z TriFold durante el APEC Summit 2025 Subunews El Androide Libre

Sobre todo porque en los móviles plegables tipo Galaxy Z Fold 7 o HONOR Magic V5, el combate entre varios fabricantes se ha basado en traer el plegable más delgado al mercado.

Es un importante aspecto a tener en cuenta para un tipo de móvil que hasta hace un par de años daba la sensación de llevar un pequeño ladrillo en el bolsillo del pantalón, así que con los plegables triples nos encontraremos con la misma situación.

Lo más importante de la filtración es que Ice Universe ha dado la fecha exacta del lanzamiento, el 5 de diciembre. Solo quedan unas semanas para conocer el resto de funcionalidades de una de las apuestas más importantes del fabricante coreano desde hace años.

Si este año dio un paso importante al disminuir el grosor de su Galaxy Z Fold 7, con el Z Trifold la apuesta aumenta a un nivel desconocido. Ahora solo tenemos ganas de poder probarlo en España.

Y es que en estos dos ha apostado por innovar para traer su anillo inteligente Galaxy Ring a España o lanzar un móvil flagship bien delgado como el Galaxy S25 Edge.