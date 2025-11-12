La app Journal, exclusiva hasta ahora de los Pixel 10, deja de serlo: ya se puede instalar en estos móviles de Google

Tras la actualización que reciben hoy los Pixel en España, y sin ser especificado por Google desde su blog, la app Journal ya se puede instalar en los Pixel 8 y Pixel 9.

Journal es otra de las apps basadas en la inteligencia artificial generativa que sirve como un diario personal, que permite registrar las sensaciones del día, pensamientos y añadir recuerdos en forma de fotos, vídeos y datos de actividad.

Y que no esté disponible en otros Pixel se debe a que usa Gemini Nano, la IA de Google que funciona de forma local en el dispositivo, y que es la barrera técnica para que no se pueda instalar en el Pixel 7.

Journal se puede descargar desde la Play Store en los dispositivos mencionados como son los Pixel 8 y los Pixel 9.

Pero hay más novedades, según 9to5Google, no vinculadas a Journal, y que se han descubierto en las últimas horas, sobre todo en la parte inferior del menú de ajustes en el que aparecen los consejos y soporte.

Los nuevos cambios en el menú de ajustes 9to5Google

Todo con el objetivo de llevar las funciones clave de mantenimiento, salud de batería, diagnóstico y las herramientas de soporte a un mismo espacio.

La sección de "Consejos y soporte" en la parte inferior de los ajustes de la app pasa a ser llamada como "Estado y asistencia del dispositivo", y se convierte en un espacio en el que ver el estado del móvil.

Es decir, que podemos mirar el estado de la batería, temperatura del móvil, el almacenamiento que queda y pasar a comprobar si hay alguna actualización nueva para descargarla.

Y es que no solo se queda aquí, sino que permite realizar diagnósticos de carga y táctiles, al igual que el acceso a la garantía, consejos y asistencia, o ponerse en contacto con soporte.

La app My Pixel llega a España

Otra novedad en los ajustes es la nueva barra de búsqueda que permite el acceso a la ayuda con la inteligencia artificial y el lenguaje natural para realizar cualquier consulta que se quiera. Lo único es que esta novedad llegará a los Pixel 6 - 9 al ser estrenada en el Pixel 10.

En España se estrena la app My Pixel para estar a la última de las novedades y que se puede descargar desde la Play Store.

Los resúmenes con IA de la app Grabadora llegan al Pixel 9 (hindi, italiano y chino tradicional) y al Pixel 8 (inglés, japonés, alemán, francés, hindi, italiano y chino tradicional).

Google ha actualizado también la app Lupa para que sea compatible con los dispositivos Pixel Fold para que así se pueda usar la pantalla desplegada para buscar y encontrar texto rápidamente, ya sea con la voz o el teclado.