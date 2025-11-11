Adiós al botón de Me gusta de Facebook: una de las partes históricas de Internet desaparece de las páginas web

Botón de "Me gusta" de Facebook en una imagen renderizada Mizter_X64 | Unsplash El Androide Libre

En un anuncio sorprendente, Meta ha anunciado que los botones de "Me gusta" y "Compartir" de Facebook van a desaparecer de las páginas web, dejando clara la nueva apuesta de la compañía en esta nueva era.

Nada es para siempre, y menos en el sector tecnológico, donde el cambio es constante y la reinvención, necesaria. Hasta las cosas que llevamos décadas usando desaparecerán tarde o temprano, y ahora toca decir adiós a un componente que parece que siempre ha estado ahí.

Los botones de "Me gusta" y "Compartir" ("Like" y "Share" respectivamente) van a ser eliminados de sitios externos el próximo 10 de febrero de 2026. De un día para otro, desaparecerán de todas las páginas web.

Hay que aclarar que estos botones seguirán disponibles dentro de Facebook, tanto en su página web como en su app; "Me gusta" no va a desaparecer así como así, pero su influencia ahora estará limitada a la red social de Meta.

Lo único que cambiará es que, a partir del 10 de febrero, los botones desaparecerán de páginas web, tiendas y otras plataformas, y ya no podrán ser usados para compartir contenido a través de Facebook sin necesidad de entrar en la página web como hasta ahora.

Los administradores de sitios web no tendrán que hacer nada para aplicar este cambio; simplemente el código que hasta ahora metían en la página web para mostrar el botón dejará de funcionar y los "plugins" se volverán invisibles; aunque pueden quitar ya el código si lo desean.

Los botones de "Me gusta" y "Compartir" de Facebook que van a desaparecer Meta El Androide Libre

Para los propietarios de páginas web, este puede ser un duro golpe si dependían de Facebook para obtener tráfico; ya no podrán aprovechar la integración directa con la red social para sus estrategias de difusión.

Para los usuarios, el gran cambio es que pronto verán un hueco en el sitio en el que normalmente estaba el botón de "Me gusta" o el de "Compartir" de Facebook; si quieren compartir una página web en Facebook, tendrán que copiar el enlace y pegarlo en una nueva publicación, el método "tradicional".

Se trata de una decisión chocante de parte de Meta, teniendo en cuenta que el botón de "Me gusta" fue uno de los motivos del éxito de Facebook, ya que permitía interactuar y compartir contenido en la red social de manera directa.

Sin embargo, en la compañía creen que estos botones "reflejan una era pasada" en el desarrollo de Internet, y confirma que su uso ha decaído de manera natural con el paso del tiempo y conforme han cambiado las prácticas de los usuarios.

De hecho, hoy en día es raro que una página web nueva incluya estos botones, optando por ofrecer accesos directos a sus cuentas oficiales en todas las redes sociales en vez de depender de Facebook de manera exclusiva.

Pero sobre todo, el fin de los botones externos de Facebook representa también el fin de la red social como el producto más importante de Meta, que ahora está más centrada en el desarrollo de inteligencia artificial y el "metaverso" en el que su fundador, Mark Zuckerberg, aún cree.