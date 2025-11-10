Samsung quiere trasladar el campo de batalla con Apple de los móviles y la tecnología a los servicios financieros

Apple es famosa en España, pero sobre todo en Estados Unidos, por ofrecer un ecosistema de productos realmente integrado.

Esta es una de sus principales bazas, y el motivo por el cual muchos compradores no se plantean comprar un móvil que no sea un iPhone cuando van a renovar su smartphone.

Productos como el Apple Watch, iMessage y similares sirven para anclar a un usuario en el ecosistema de la empresa, y esa tendencia sale incluso del software y hardware.

Uno de los productos más llamativos de Apple de los últimos años ha sido la Apple Card, una tarjeta de crédito que en Estados Unidos ha sido un éxito.

Es normal, dado que en este mercado el uso de este tipo de pagos está normalizado a un nivel que en Europa haría saltar las alarmas.

Pero partiendo de que los ciudadanos allí usan este tipo de tarjetas, las empresas no quieren perderse parte del pastel, y si con ello afianzan la lealtad de los consumidores, mejor.

Es por eso que parece que, según el WSJ, un gigante como Samsung se está planteando entrar también en este mercado financiero en el país americano, con su propia tarjeta de crédito.

Tarjeta de Samsung en Corea del Sur El Androide Libre

Según el medio americano Samsung estaría en conversaciones avanzadas con Barclays, una de las mayores firmas bancarias del país, para lanzar una tarjeta de crédito bajo la marca de la empresa coreana.

El anuncio se haría antes de finalizar el año, y contaría con la colaboración de VISA para implementar los pagos con la propia tarjeta. Es de suponer que habría una fuerte integración con Samsung Wallet.

Esta compañía es de las pocas que planta cara a Apple en el sector de los smartphones en Estados Unidos, donde ambas se llevan la mayoría de ventas.

Al no poder operar firmas como Xiaomi, VIVO y OPPO, sólo algunas menores como Motorola mantienen algunos modelos relevantes.

Pero Samsung quiere pelear con Apple más allá de los teléfonos, motivo por el cual estaría a punto de finalizar las negociaciones con Barclays para el lanzamiento de esta tarjeta.

Y esta no sería la primera aventura de Samsung en el sector financiero. No olvidemos que la compañía es un coloso en Corea del Sur, donde tiene filiales de todo tipo, incluyendo una bancaria.

De hecho, en su país natal la empresa tiene una tarjeta bancaria que tiene la particularidad de poderse conectar al móvil mediante bluetooth, y localizarla si la perdemos.