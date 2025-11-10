El misterioso nuevo proyecto de Elon Musk verá la luz en X y todo apunta a la resurrección de un clásico de Internet

Elon Musk parece que no puede pasar más de unas pocas semanas sin meterse en un nuevo proyecto o remodelar alguno actual hasta los cimientos.

Hace pocas horas se ha creado un nuevo perfil en X, la antigua Twitter, con un nombre muy particular: Bangers. Y se trata de un perfil oficial, como demuestra la doble insignia junto al nombre.

En la bio de dicho perfil no hay información sobre qué es, aunque se creó en octubre de este año, y solo hay una única publicación, con un teaser en vídeo.

Este término se usa coloquialmente para destacar que algo es muy bueno, que sobresale de la media.

De hecho, el propio Elon Musk llamó así a los que asistieron a la presentación de Tesla en comparación con otras juntas de accionistas.

En la publicación del perfil sólo hay una fecha, que es la de hoy, 10 de noviembre de 2025, aunque por el momento no hay nada más confirmado.

Las especulaciones se han disparado, y algunos ya vaticinan el regreso de Vine, la primer red social de vídeos cortos, que se lanzó mucho antes de que TikTok se inventara, y que Twitter cerró en 2016.

Esta posibilidad se apoya también en que X recuperó el archivo de Vine en agosto de 2025, y en que Elon Musk insinuó un regreso mejorado de esta plataforma con IA a principios de este año.

La animación de carga en el video coincide con los iconos de carga de la aplicación clásica, y los rumores de la comunidad (incluidas las respuestas directas y la propia especulación de Grok) vinculan esto abrumadoramente a Vine 2.0, renombrado bajo Bangers para el ecosistema de X.

Vídeos en Vine El Androide Libre

No es contenido reciclado, sino que se espera que haya nuevas herramientas para creadores, posiblemente con opciones de IA desde Grok, de manera similar a lo que Open AI ha hecho con Sora (la red social, no la plataforma de vídeo).

La propia IA de Grok insinúa que la intención es crear clips de vídeo que se hagan virales de manera muy rápida, algo que encajaría con la visión de Elon Musk en este tipo de plataformas.

Es de esperar que en pocas horas se anuncie el lanzamiento, aunque aún no hay confirmación alguna. De hecho, algunos usuarios esperan que esto no sea una plataforma de contenido para adultos, algo que podría parecer por el nombre, el logotipo e incluso el dorado del mismo.