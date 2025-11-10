Un espectacular experimento desmiente varios mitos de la carga rápida en móviles Android y en iPhone

Ahora que los móviles vienen sin cargador en la caja en España, muchos tienen que elegir uno para comprar, si es que no usan uno que ya tengan.

El cargador rápido se ha convertido en un accesorio estándar en la mayoría de los teléfonos actuales, que tienen velocidades de carga impensables hace unos años.

Sin embargo, su conveniencia ha estado siempre acompañada de una pregunta persistente: ¿la carga rápida está dañando la batería de los teléfonos?

A esto se suma la creencia de que se debe mantener la carga entre el 30% y el 80% para la longevidad de la batería.

Para poner a prueba estas hipótesis, HTX Studio ha llevado a cabo un experimento a largo plazo que involucró 40 teléfonos, incluyendo varios iPhone 12 y dispositivos Android.

Durante más de 160 días, los teléfonos fueron sometidos a ciclos de carga automatizados controlados por un software personalizado.

El estudio se centró en tres áreas principales: la velocidad de carga, el rango de carga y el impacto real del desgaste de la batería en la experiencia del usuario. Las conclusiones del experimento son claras.

La carga rápida es prácticamente inofensiva

El resultado más significativo del estudio abordó directamente el mito de que la carga rápida daña la batería más que la carga lenta.

El equipo dividió los teléfonos en grupos de carga rápida y carga lenta, sometiendo a ambos a 500 ciclos de carga y descarga completos (del 5% al 100% de capacidad), lo que simula aproximadamente un año y medio de uso intensivo.

En los iPhones, el grupo de carga lenta perdió un 11.8% de su capacidad original, mientras que el grupo de carga rápida perdió un 12.3%. La diferencia fue de apenas un 0.5%, una disparidad insignificante y casi imperceptible para el usuario promedio a lo largo de este periodo de tiempo.

En los móviles Android (probados con cargadores de 120 W para carga rápida y 18 W para carga lenta), el grupo de carga lenta perdió un 8.8% de capacidad, y, curiosamente, el grupo de carga rápida perdió un 8.5%.

Es decir, la prueba de 500 ciclos demostró que la diferencia de desgaste entre usar un cargador rápido y uno lento es prácticamente nula y no debe ser una preocupación para el usuario.

La regla de cargar entre el 30% y el 80%

El experimento también probó la popular teoría de que mantener la batería cargada solo entre el 30% y el 80% prolonga su vida útil.

Carga al 80% HTX Studio El Androide Libre

Un grupo de teléfonos fue programado para cargarse y descargarse solo dentro de este rango, usando solo el 50% de la capacidad total por ciclo.

Al comparar este grupo con los que completaron ciclos del 5% al 100% vieron que el grupo de iPhones con rango limitado (30%-80%) perdió 4% menos de capacidad que el grupo de carga rápida completa.

En el caso de los móviles Android, los modelos con rango limitado (30%-80%) perdieron un 2,5% menos de capacidad

Es decir, se ve que hay un beneficio en cargar el móvil sin llegar al 0% y no subir del 80%, pero esta mejora es limitada y viene con la inconveniencia de tener que cargar el teléfono con más frecuencia y estar constantemente pendiente del nivel de carga.

Desmontando otros mitos

El estudio también abordó la preocupación sobre si dejar el teléfono enchufado al 100% de carga daña la batería, una idea que tiene sentido a nivel teórico.

Sin embargo, en una prueba de una semana con teléfonos apagados y conectados en niveles de carga de 1%, 50% y 100%, la capacidad de la batería no cambió en absoluto.

Experimento de descarga HTX Studio El Androide Libre

El envejecimiento de la batería es un proceso a largo plazo, no algo que se produzca en periodos cortos de almacenamiento o al dejarlo cargando durante la noche.

El experimento también investigó en qué punto el desgaste de la batería comienza a afectar realmente la experiencia del usuario, un factor más relevante que las pequeñas diferencias entre la carga rápida y lenta.

Al probar iPhones con distintos niveles de salud de batería (desde 94% hasta 77%), los investigadores determinaron que los usuarios comienzan a notar que la batería dura menos cuando su salud cae alrededor del 85%.

Además, se mostró que el momento de considerar seriamente el reemplazo de la batería cuando la salud se acerca al 80%, ya que el tiempo de uso se reduce significativamente.