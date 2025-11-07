Meta lanza Vibes en España: así es el feed de vídeos generados con IA que quiere competir contra Sora de OpenAI

El objetivo principal fue ir a por TikTok, pero tras la irrupción brutal de Sora de OpenAI, la batalla ahora se lleva a otro espacio en el que la IA es la base de la generación de vídeos. Vibes ya está disponible en España.

Se hace disponible a través de la app Meta AI, que también fue lanzada este año, y con el objetivo de ser una app centrada en la generación de vídeos con IA, con un matiz distinto al de Sora.

Vibes solo permite generar vídeos desde prompts, mientras que Sora se caracteriza por dar la posibilidad de usar la imagen del propio usuario, mascota u objeto inanimado como base para esos vídeos.

El despliegue en Europa y España llega a las seis semanas de que Meta introdujera el feed en Estados Unidos, así que ha sido raudo en lanzarlo por estos lares. Se descarga desde la Google Play Store o la App Store.

Este feed de Vibes pretende ser una especie de red social, ya que permite remezclar vídeos de otros al igual que hacemos en Sora, aunque con la distinción de hacerlo del cameo (imagen personal de otro usuario).

Vibes Meta

Se puede añadir nuevas visuales, una capa para poner algo de música o ajustar los estilos para determinar cómo será el vídeo final que subamos a Vibes y así otros usuarios puedan reproducirlo.

Meta, desde su blog, lo define como "una experiencia colaborativa e inherentemente social, donde se anima a remezclar y construir historias junto con amigos".

Sigue con "Vídeos y el contenido puede ser compartido y publicado directamente en el feed de Vibes, enviarse a contactos o publicar de forma cruzada a las Stories y Reels de Instagram y Facebook".

Cuando se lanzó Vibes en septiembre, tampoco recibió la acogida que quizás esperaba Meta, ya que prácticamente es un feed de vídeos AI Slop (describe el contenido digital de baja calidad hecho con IA de forma masiva).

Este tipo de vídeos se está expandiendo como la espuma por Instagram y Facebook, y que muchos usuarios están rechazando, así que una app dedicada, como que no está siendo plato de buen gusto.

Lo peculiar de su lanzamiento, según TechCrunch, es que la propia Meta dijo a principios de este año que estaba 'luchando' contra el contenido 'poco original' y aconsejó a los creadores que se enfocaran en 'narrativa auténtica'.

Su despliegue en España tiene que ver más con la carrera por la inteligencia artificial generativa en todos sus frentes, y uno es el de los vídeos generados con IA, donde ha de luchar con Sora, que ha irrumpido de una forma brutal.