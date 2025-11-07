La app de NotebookLM se actualiza con cuestionarios y tarjetas: pon a prueba lo que sabes con la IA de Google

Tras mejorar enormemente las capacidades de chat de NotebookLM en la versión de escritorio, ahora se actualiza la app para móviles para dar soporte a tarjetas didácticas y cuestionarios.

La versión para móviles se ha caracterizado por el uso de los audios que transforman el contenido que hemos consultado o subido en un podcast. Esta funcionalidad es una simple maravilla, pero ahora hay más.

Ahora llegan los cuestionarios y las tarjetas didácticas después de hacerlo en la versión web en septiembre. Desde la pestaña de Studio, se amplían las posibilidades con estas dos nuevas funciones.

Las tarjetas sirven para memorizar términos clave, fechas importantes y conceptos de las fuentes, mientras que el cuestionario pondrá a prueba nuestro conocimiento sobre la materia suministrada.

Lo que significa que NotebookLM ya no solo sirve para que haga magia con todos los datos, fuentes, informes o más que subamos, sino que tiene la habilidad de preguntarnos sobre los mismos a través de estas dos experiencias.

Las tarjetas didácticas en NotebookLM Google

Ahora pasamos de ser un lector pasivo a un aprendiz activo en una app que va dando un giro completo para convertirse en una herramienta total para estudiar cualquier materia.

Las tarjetas se pueden editar con el número de ellas (menos, estándar o más), nivel de dificultad (fácil, medio y difícil), e idioma, al igual que se puede añadir un prompt propio para dar contexto.

Los cuestionarios en NotebookLM Google

Una vez generadas, se pasa a la interfaz a tamaño completo que con una pulsación revela la respuesta. Se usan las flechas para ir a través de las tarjetas.

La personalización es similar en los cuestionarios donde las opciones de respuesta múltiple incluyen una pista opcional, mientras cada respuesta, dada correcta o incorrectamente, ofrece una explicación.

El chat se mejora enormemente

Ahora también se pueden desactivar fuentes temporalmente para las generaciones del chat y Studio, y así la respuesta esté basada en las que nos interesen para el estudio de un tema en concreto.

Otra de las importantes llegadas está relacionada con el chat, ya que trae a la app para móviles las mejoras anunciadas la semana pasada.

Selección de fuentes de NotebookLM Google

Un 50 % más de calidad, una ventana de contexto 4 veces mayor y una memoria de conversación 6 veces más extensa. Está toda la información desde el blog de Google.

Y lo más importante es que ahora las conversaciones se mantienen a través de las distintas sesiones. Lo que significa que si cerramos la app, cuando vuelva, estarán los chats que hemos tenido con la IA de NotebookLM (antes se borraban).

Se están desplegando todas estas novedades en la app para Android e iOS desde actualizaciones del servidor, aunque se recomienda pasarse por la Play Store o la App Store para tener la última versión.

Una actualización que llega tras las funciones incluidas de "Encuentra fuentes en la web" y una pestaña de Studio rediseñada para hacer múltiples audios por cuaderno.