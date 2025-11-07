Adiós a Spotify Wrapped: esta es la nueva manera de saber lo que has escuchado sin tener que esperar a fin de año

Se acerca el final del año, y con este, llegan las tradiciones anuales como la Navidad, Fin de Año, y el Spotify Wrapped. Aunque pueda parecer exagerado, a veces da la sensación de que el lanzamiento de este resumen anual es casi tan esperado como los otros eventos.

No en vano, el Spotify Wrapped es la mejor oportunidad para echar la vista atrás y recuperar lo que hemos escuchado a lo largo del año, con la opción de compartirlo fácilmente por redes sociales o apps de mensajería instantánea como WhatsApp.

Pese al gran éxito del Wrapped, tiene un gran aspecto negativo: sólo ocurre una vez al año, y a mucha gente le gustaría tener su información accesible en cualquier momento. La buena noticia es que Spotify les ha escuchado.

Spotify ha anunciado la llegada de una nueva función llamada "Listening stats", o estadísticas de escucha, que nos permitirá obtener información detallada de nuestras costumbres en la app.

A efectos prácticos, es como tener un Wrapped semanal, ya que la información se actualiza cada semana; de esta manera, cada siete días podemos ver los artistas que más hemos escuchado, las canciones que más hemos reproducido, y más.

Para acceder a la nueva sección, tenemos que pulsar en nuestra imagen de perfil en la app de Spotify para abrir el menú, y pulsar en la nueva opción de estadísticas de escucha (el nombre final en español puede ser diferente).

Desde esta nueva sección en la app de Spotify tendremos acceso a las cuatro últimas semanas; por lo tanto, no servirá de mucho si queremos saber qué estábamos escuchando hace unos meses, pero para eso estará el Wrapped, que seguirá siendo lanzado al final de cada año.

Nueva sección de estadísticas de escucha en Spotify Spotify El Androide Libre

Además de mostrar una lista de canciones y artistas escuchados a lo largo de las últimas cuatro semanas, la nueva sección creará automáticamente nuevas listas de reproducción inspiradas por los temas que nos gustan o que podamos querer escuchar de nuevo, usando los ya famosos algoritmos de Spotify.

Además, Spotify promete que cada semana se incluirá un "momento destacado especial" que capturará lo que hace "única" nuestra experiencia de escucha, ya sea un nuevo hito, un nuevo artista que hemos descubierto, o un momento especial para los fans.

Manteniendo su apuesta social, será posible compartir en redes sociales y apps de mensajería una publicación que incluya nuestras estadísticas semanales, o bien incluir hitos individuales que la app haya descubierto para nosotros.

La nueva sección estará disponible tanto para los usuarios con cuenta gratuita de Spotify, como para los usuarios Premium; por lo tanto, la compañía no la ha hecho exclusiva de los usuarios de pago, algo que se agradece teniendo en cuenta que era una función muy solicitada.

La compañía ha adelantado el lanzamiento de la nueva función para 60 países en todo el mundo, entre los que debería estar España; sin embargo, es posible que la opción aún no haya aparecido en tu cuenta, ya que se trata de una actualización en el lado del servidor que se irá realizando poco a poco.