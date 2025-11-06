Realme lanza realme UI 7.0 con funciones potenciadas por IA y diseño Light Glass inspirado en los iPhone 17 de Apple

Tras hacer oficial el nuevo realme GT 8, ahora la compañía china ha anunciado realme UI 7.0 que se caracteriza por un diseño de nueva generación y funciones impulsadas por IA.

La nueva versión del software de los móviles de realme está basada en Android 16 y con la idea de dar un gran salto en personalización, fluidez e inteligencia artificial.

Presenta el diseño Light Glass, que, inspirado en texturas de vidrio para aportar transparencia y fluidez a la interfaz, bebe de la fuente de inspiración que está siendo Apple con su interfaz Liquid Glass.

Se puede apreciar tanto en los nuevos iconos Ice Cube, que pasan del diseño plano a símbolos cristalinos y realistas, como en el nuevo Centro de Control Misty Glass.

Ofrece un fondo difuminado para un acabado sereno y translúcido con Breathing Dock para optimizar la estructura y legibilidad del diseño.

Realme GT 8 Pro realme El Androide Libre

La personalización es otra de las apuestas de realme UI 7.0. Se caracteriza por Flux Theme 2.0, que introduce temas de texto ampliado, Always On Display panorámico y la compatibilidad con Live Photos y fondos de pantalla en vídeo.

Son algunos de los aspectos más importantes para personalizar un móvil realme, al igual que las animaciones de huella dactilar, iconos interactivos Flux Desktop, nuevos widgets y estilos de pantalla de bloqueo.

La IA en realme UI 7.0

La omnipresente IA llega también a realme UI 7.0 para impulsar algunas experiencias como AI Notify Brief, que resume notificaciones no urgentes en informes personalizados por la mañana y la noche.

Una función que se inspira en Now Brief de One UI 8 de Samsung y que aporta gran valor a todo el conjunto de realme UI 7.0.

AI Framing Master para la fotografía al ofrecer orientación inteligente de composición para que la foto tome el mejor encuadre.

La nueva versión del software de realme incluye la conexión al ecosistema de Apple con la función iPhone y Apple Watch Connect para visualizar las llamadas y los mensajes en el móvil de realme.

Los gamers también pueden estar de enhorabuena con AI Gaming Coach, que aprende de sus patrones de juego para ofrecer optimización en tiempo real y consejos personalizados de juego.

Realme ha trabajado duro para mejorar la respuesta del móvil en un 15 % gracias al motor Flux Engine, el rendimiento diario en un 22 % y la fluidez de desplazamiento de apps en un 29 %.

La disponibilidad de realme UI 7.0 se hará primeramente con el GT 8 Pro preinstalado y seguirán, como suele ser común, otros como el GT 7 Pro para este mismo mes de noviembre.