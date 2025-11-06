El nuevo móvil ultrafino de Huawei deja en ridículo a Apple y a Samsung: es el primero que no sacrifica batería

Los móviles ultrafinos han sido la tendencia de 2025, pero está en duda que lleguen a sobrevivir a 2026; por una parte, es innegable el avance tecnológico que suponen lanzamientos como el del Samsung Galaxy S25 Edge.

Pero por otra parte, no está claro si realmente hay demanda por este tipo de dispositivos. Tanto Samsung como Apple han tenido que rectificar sus previsiones y ajustar la producción del mencionado Galaxy S25 Edge y del iPhone Air respectivamente.

La razón es sencilla: simplemente no se venden como se esperaba. Y puede que el motivo sea muy simple: todos los móviles ultrafinos sacrifican un aspecto tan importante para el consumidor como la batería para conseguir ese grosor tan reducido.

Ahora llega Huawei, y declara que no hace falta hacer ese sacrificio para conseguir un smartphone "ultrafino". El nuevo Huawei Mate 70 Air es la respuesta a los Galaxy S25 Edge y iPhone Air, con una "gigantesca" batería de 6.500 mAh.

Esa es una cifra que deja en ridículo a las baterías del iPhone Air y del Galaxy S25 Edge, que tienen una capacidad de 3.149 mAh y 3.900 mAh; en efecto, este móvil tiene más del doble de batería que el modelo de Apple.

Incluso si estuviésemos hablando de un móvil convencional, 6.500 mAh es una capacidad muy respetable, especialmente teniendo en cuenta que ahora es cuando están empezando a llegar los primeros móviles con batería de 7.000 mAh.

Para rizar el rizo, Huawei también ha conseguido meter carga rápida de hasta 66 W, por lo que podremos obtener una experiencia muy parecida a la de un móvil corriente, pero en un formato mucho más fino.

Ahora bien, no es que Huawei haya roto las leyes de la física para crear este smartphone; también ha tenido que hacer sacrificios, aunque lo haya hecho en el aspecto que convierte a este móvil en un "Air": el formato.

Huawei Mate 70 Air Huawei El Androide Libre

Y es que el Huawei Mate 70 Air tiene un grosor de 6,6 mm, muy superior a los 5,8 mm del Galaxy S25 Edge y los 5,6 mm del iPhone Air. En otras palabras, es uno de los móviles ultrafinos más gruesos, aunque sigue siendo más fino que un modelo convencional de la marca.

También es uno de los ultrafinos más pesados, alcanzando los 206 gramos frente a los 163 gramos del Edge y los 165 gramos del iPhone Air; de hecho, pesa más que el Huawei Mate 70 básico y sus 203 gramos.

Hay una buena razón detrás de esto: Huawei ha optado por no aplicar ningún tipo de recorte para conseguir un formato más fino, como por ejemplo, en las cámaras.

Huawei Mate 70 Air Huawei El Androide Libre

El Huawei Mate 70 Air cuenta con tres cámaras en la trasera, una principal de 50 Mpx con apertura f/1.8 y estabilización óptica (OIS), acompañada de un gran angular de 8 Mpx y un teleobjetivo de 3 aumentos y OIS de 12 Mpx, junto con un sensor de color de 1,5 Mpx.

La fotografía se ha convertido en uno de los aspectos críticos para Huawei, que no puede presumir en otros apartados como el procesador por culpa de las sanciones de los EEUU. En esta ocasión usa dos chips propios, el Kirin 9020A para la versión de 12 GB y el Kirin 9020B para la versión de 16 GB, ambos fabricados en 7 nm.

El Huawei Mate 70 Air ya está disponible en China con un precio de partida de 4.199 yuan, aproximadamente 510 euros al cambio actual: su disponibilidad y precio en España aún no se ha confirmado.