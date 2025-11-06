Google Maps cambia para siempre: "Preferir sombra", la nueva función que va a evitar que camines bajo el sol

Llevamos un par de semanas en las que Google Maps nos está sorprendiendo con algunas novedades como la nueva guía de carriles, o la que estaría por llegar: elegir la ruta con sombra para evitar caminar bajo el sol.

En unos días de lluvias y el cielo cubierto por las nubes, esta función puede parecer que no tenga uso, pero para las temperaturas suaves y las olas de calor, será simplemente fantástica.

En la última versión de Android de Google Maps (versión 25.45.02.826664481) se ha descubierto la función "Preferir sombra".

En las líneas de código se pueden leer varias referencias bien interesantes como "Tipo de camino peatonal con sombra" o "Tipo de camino peatonal expuesto al sol".

Hay otra que cuenta con el condicional "X", y que se lee como "Caminando X minutos bajo el sol". Confirman que es una característica vinculada a la navegación a pie y clasifica el camino peatonal si está en sombra o bajo la incidencia de los rayos del sol.

La función "Elige sombra" de Google Maps Android Authority

Si las dos primeras son bien interesantes, la tercera incluso lo es más, ya que al elegir la ruta para caminar, Google Maps podría indicarnos los minutos que andaríamos bajo el sol.

Y en meses como julio o agosto puede ser clave para tomar un camino u otro y así evitar caminar cuando el sol esté pegando fuerte.

Android Authority ha sido capaz de activar la función "Preferir sombra" que aparece en Google Maps cuando seleccionamos la ruta a pie.

Al pulsar sobre el botón de menú de opciones de ruta que aparece en la tarjeta de información, se puede elegir la activación de "Preferir sombra".

No hay nada que aclare la tecnología que usaría Google para distinguir entre un camino con sombra y otro bajo el sol, pero la app Parasol ofrecía rutas basadas en la sombra ya en 2018.

Utilizaba LiDAR para crear un "modelo de elevación de alta resolución" al igual que aprovechaba la posición del sol para una fecha y hora determinadas.

No ha sido el único proyecto que ha usado esta tecnología para mapear caminos en sombra, y los mismos coches de Google Street View están equipados con la misma para escanear el entorno.

Sería una magnífica opción para evitar ciertos caminos cuando lleguen las olas de calor que asolan España en los meses de verano y que sufren grupos vulnerables de población como ancianos, niños o personas con enfermedades crónicas.

Se desconoce cuándo Google tiene planeado desplegar "Preferir sombra", así que habrá que esperar al despliegue en la versión estable de Google Maps.