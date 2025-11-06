Las cámaras del Samsung Galaxy S26 Ultra no serían el gran cambio esperado: la carga rápida daría la sorpresa

Con unas esquinas que van a ser más redondeadas, según la última filtración, las cámaras del Samsung Galaxy S26 Ultra no van a ser realmente ese cambio esperado desde hace años.

Otra filtración ha dado los detalles de cada una de las cámaras del próximo móvil flagship de Samsung, e incluso la sorpresa que sería su carga rápida.

Se está generando bastante confusión sobre las cámaras del Galaxy S26 Ultra, ya que el fabricante hizo oficial los nuevos sensores de cámara, pero los datos que arrojan un firmware filtrado lo desmiente.

Samsung utilizaría los mismos sensores de cámara en la trasera en el S26 Ultra que los del S25 Ultra. El único que se renovaría sería el teleobjetivo, que utilizaría el nuevo sensor 12 Mpx S5K3LD.

Lo único que, según Android Police, al contar con el mismo tamaño que el antiguo sensor de 10 Mpx, no hay que esperar mejoras importantes en la calidad de la imagen.

Imagen de la filtración del Samsung Galaxy S26 Ultra en X (antes Twitter)

@chunv8888 no ha revelado los detalles de la apertura, pero según los rumores, Samsung utilizaría una apertura más rápida en la cámara principal y un teleobjetivo 5x para que entre más luz y se mejore la calidad de la foto.

Habrá que confiar en la magia de Samsung para que a través del software mejore las capacidades fotográficas del próximo Samsung Galaxy S26 Ultra.

La filtración ha arrojado más datos sobre las cámaras, aunque en el vídeo, al dar soporte al códec APV. Se ofrecerán dos opciones: APV HQ y APV LQ.

El primero es capaz de generar vídeos de 1,5 GB de espacio para un minuto de duración del clip, mientras que la segunda opción LQ lo reduce a 750 MB.

La carga del Galaxy S26 Ultra

Sobre la posible carga rápida del próximo flagship coreano, una filtración dejó caer que daría soporte a los 60 W, pero otra reciente afirmó que no pasaría de los 45 W como ha venido siendo estos últimos años.

La sorpresa podría venir desde la velocidad de carga, ya que utilizaría la carga de 55 W desde el 0 % al 15 %, y la mantendría a 45 W hasta alcanzar el 70 % de la batería total. Después la disminuiría mientras alcanza la capacidad total de la batería.

Sería una gran mejora en la experiencia de carga, ya que el Galaxy S25 Ultra, mientras da soporte a la carga de 45 W, solo la utiliza durante unos cuantos minutos cuando la batería se ha agotado.

El Galaxy S26 Ultra utilizaría los 45 W de carga hasta el 70 %, lo que reduciría el tiempo y mejoraría una de las peores experiencias de los móviles flagship de Samsung.