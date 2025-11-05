El Samsung Galaxy S26 Ultra vuelve a filtrarse en imágenes: revela un curioso cambio que le acerca al iPhone 17 Pro Max
Esta novedad del diseño del Samsung Galaxy S26 Ultra podría hacer que el móvil sea bastante más cómodo en la mano que sus antecesores.
El Samsung Galaxy S25 Ultra, a pesar de haber sido lanzado en los primeros meses del año, se mantiene como uno de los mejores móviles que se puede comprar en España este 2025.
Tanto su apartado fotográfico como su pantalla con tratamiento antirreflejos son de lo mejor que hay en el mercado, aunque es cierto que cuenta con una menor cantidad de batería en España que en otros mercados.
La compañía coreana cada vez está más cerca de presentar a su sucesor, el Galaxy S26 Ultra, que también se espera para los primeros meses del año que viene.
Ya se ha filtrado bastante información acerca de este prometedor dispositivo, que podría decir adiós a Qualcomm para llegar con el procesador Samsung Exynos 2600 y con sensores de cámara totalmente renovados.
Con esto la compañía buscaría seguir siendo uno de los mejores referentes en cuanto a fotografía. Ahora, nuevas imágenes de su pantalla han revelado que podría acercarse bastante al nuevo iPhone 17 Pro Max en un apartado concreto.
Se trataría de la curvatura de la pantalla. Por lo general, este dispositivo de gama alta de Samsung suele contar con unas líneas de diseño bastante rectangulares, y desde siempre ha sido un elemento bastante característico de estos móviles.
Sin embargo, estas imágenes filtradas por Ice Universe revelarían que el nuevo móvil de gama alta de Samsung podría apostar por unas esquinas bastante más redondeadas que lo que hemos estado viendo en los últimos años.
Esto repercutiría directamente en conseguir una mayor ergonomía para el dispositivo, que no se clavaría tanto en la mano de los usuarios. A nivel estético es cuestión de gustos, pero en cuanto a la comodidad es innegable que supone una mejora.
Esto le acercaría más al aspecto con el que cuentan móviles como el iPhone 17 Pro Max, OPPO Find X9 Pro y otros dispositivos de gama alta que están por venir. Aunque sin llegar a estar tan redondeados como en este caso.
De hecho, la propia compañía cuenta con dispositivos con esquinas redondeadas en otros segmentos de precio, y lo cierto es que sería un cambio que le sentaría muy bien.
Por lo pronto, habrá que esperar para confirmar esto, pero no es de extrañar, puesto que Samsung ha ido modificando este apartado del diseño en los últimos años, igual que han hecho otros fabricantes para que sus smartphones sean más cómodos de sostener en la mano.