Los móviles, tablets y ordenadores van a subir de precio: un directivo de Xiaomi advierte sobre el futuro

Cada año los móviles van a mejor, y la inclusión de nuevas tecnologías, como el 5G en su momento y el 6G en un futuro, se puede llegar a notar en el precio, aunque no siempre tiene por qué ser así.

Las economías de escala permiten que, aunque un componente sea más caro que el del modelo del año anterior, gracias a la masiva cantidad de pedidos que se hacen, el precio no suba, o al menos no demasiado.

Sin embargo, parece que el mercado tecnológico global está abocado a una subida de precios generalizada, y la culpa sería de la inteligencia artificial.

Ma Zhiyu, directivo de Xiaomi, ha publicado en su cuenta de Weibo su opinión al respecto, indicando que la previsión de costes que la compañía tiene para el año que viene apunta a una subida generalizada.

Lo mismo ha sucedido con el gerente de producto de Redmi, que ha declarado que "el aumento en los costes de almacenamiento es mucho más alto de lo esperado y continuará aumentando", previsiones poco alentadoras.

Según recoge un informe de Korea Economic News, tanto Samsung como SKHynix han comunicado a sus clientes que las memorias DRAM y NAND podrían subir hasta en un 30% su precio en el cuarto trimestre de este año.

La culpable de esto sería la tecnología que más está dando que hablar en los últimos tiempos: la inteligencia artificial.

El aumento en el precio de estas memorias podría deberse a los altos requerimientos que necesita la inteligencia artificial para funcionar, en materia de hardware.

Los centros de datos que se necesitan para hacer la IA funcionar son muy exigentes a nivel energético, siendo responsables de un 1,5% del consumo eléctrico mundial el pasado 2024. Y lo mismo sucede con los componentes que necesitan para funcionar.

Compañías como Nvidia han hablado de la posibilidad de incluso llevarlos al espacio, pero, por el momento, tan solo es una idea.

La realidad es que los centros de datos requieren de muchos componentes, como tarjetas gráficas, memorias RAM y, por supuesto, almacenamiento, y esto podría empezar a generar escasez en el futuro.

La consecuencia directa de esto es que pronto veremos una subida de precios que llegarán, no solo a los móviles, sino también a cualquier dispositivo que lleve este tipo de memorias, como tablets u ordenadores.