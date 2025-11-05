Google pega un golpe brutal a la piratería de libros: elimina 749 millones de enlaces al mayor metabuscador pirata

Tras la propuesta de acuerdo de Google y Epic, el gigante tecnológico ha borrado 749 millones de URL de Anna's Archive para asestar un gran golpe a la piratería de libros electrónicos.

El site fue lanzado en otoño de 2022, justo después de que Z-Library fuera blanco de una ofensiva criminal en Estados Unidos, para asegurar la disponibilidad de libros gratuitos y artículos al público general.

En tres años, el metabuscador de libros electrónicos piratas y otras fuentes, ha sido capaz de acumular un historial importante y ha sido bloqueado en varios países y fue demandado en EE. UU. después de extraer datos de WorldCat.

Lo peculiar de este bloqueo es que se impide la entrada a los investigadores de IA que usan Anna's Archive para el entrenamiento fraudulento de sus modelos de lenguaje grandes.

Incluso con este historial, Anna's Archive sigue estando activo tanto con Annas-archive.org como con los dominios .li y .se. Estos últimos años varios editores han intentado cerrar el sitio, y ante la ausencia de opciones, buscan a intermediarios como Google.

El informe desde el portal de retirada de contenido por infracciones de derechos de autor

De aquí que se haya logrado 'tirar' 749 millones de direcciones URL debido a que Google, al igual que otros buscadores, permite que los titulares de derechos soliciten la eliminación de URL presuntamente infractoras.

El objetivo es que los enlaces a metabuscadores como Anna's Archive no aparezcan en los resultados de búsqueda, pero más bien parece como esa hierba que, aun cortada cada poco, vuelve a crecer rápidamente.

Para entender mejor la dimensión de este golpe dado a la piratería de libros electrónicos, The Pirate Bay, uno de los sitios web más populares, fue también objetivo con 4,2 millones de URL eliminadas a lo largo de los años.

Si ahora lo ponemos frente a los 749 millones de URL borradas en este gran golpe dado por Google, es una cifra mucho menor y da la perspectiva suficiente de lo que ha hecho Google, según TorrentFreak.

Se puede leer el reporte de Google desde el portal de Informe de transparencia de la retirada de contenido por infracciones de derechos de autor, y en el que se suman las URLs retiradas desde el 10 de marzo de 2011.

Y el borrado de 749 millones de URL se hizo sobre los tres dominios más importantes de Anna's Archive. Lo único que hay que tener en cuenta es que Anna's Archive tiene más páginas en su archivo y utiliza múltiples subdominios en diversos países.

Por lo que se ramifica a través de la web de una forma que complica su erradicación al completo, pero no quita que este borrado del meta-buscador cuente por sí solo con el 5 % de los 15.100 millones de URL borradas desde 2011, sea todo un logro.