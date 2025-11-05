Google Maps cambia para siempre: podrás cambiar de ruta usando la voz y dará indicaciones mucho mejores

Google Maps es a todas luces la mejor aplicación de mapas disponible en Android, y en España se encuentra instalada en todos los móviles con este sistema operativo.

Sin embargo, uno de sus puntos fuertes y para lo que mucha gente la usa es para la navegación, puesto que incluye una gran cantidad de opciones y, por lo general, acierta bastante a la hora de recomendar rutas alternativas o de informar sobre el tiempo estimado que se va a tardar.

No es su único punto fuerte, puesto que la aplicación también permite hacer cosas como buscar restaurantes y puntos de interés cercanos o ver las opiniones de otras personas acerca de un negocio o un establecimiento en particular. Y en los coches inteligentes puede contar con más funciones.

Aun así, recibir indicaciones en tiempo real mientras se conduce es una función extremadamente útil para muchas personas, ya sea a la hora de ir de vacaciones o en tu propia ciudad.

Ahora esta función ha recibido una muy buena mejora, que integra Gemini aún más en la aplicación y que será de gran utilidad para muchos usuarios.

Para empezar, será posible hablar con el asistente de inteligencia artificial mientras se está conduciendo para que modifique la ruta o busque alternativas. También para pedirle hacer una parada antes de llegar al destino, por ejemplo, en una gasolinera.

Esto hace que la experiencia con la aplicación a la hora de pedirle una ruta sea mucho más cómoda, puesto que, al poder controlarlo solo con la voz, hará que no sea necesario parar para manipular la pantalla del dispositivo.

Nuevas indicaciones en Maps

Por otra parte, las indicaciones que ofrecerán a los usuarios podrán estar basadas en elementos que haya visto a través de Street View.

Esto implica que podrá hacer referencia a, por ejemplo, un establecimiento situado en la calle. De esta manera, los usuarios podrán recibir referencias del mundo real que serán más cómodas a la hora de orientarse.

Por el momento, esta función se está implementando únicamente en Estados Unidos, pero podría llegar a España en el futuro.

Otra función que la app estrena en el país norteamericano es la de enviar notificaciones acerca de un posible atasco, o de algo que pueda producirlo, como el corte de un carril.