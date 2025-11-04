WhatsApp está caído en España: el servicio de chat está dando problemas en la versión web

WhatsApp está presentando problemas en España, sobre todo el servicio web que permite el acceso desde un PC o portátil, según reporta Downdetector en estos mismos momentos.

Otros reportes indican que, aparte de afectar a la versión normal de WhatsApp, también están sufriendo el servicio los usuarios de WhatsApp Business.

Empezaron a recibirse los reportes en Downdetector a las 15:01 horas en España para que comenzasen a multiplicarse exponencialmente hasta alcanzar el pico hace poco más de media hora.

La caída de WhatsApp en Downdetector

El mapa de calor de fallos de WhatsApp desde Downdetector indica que el problema se está expandiendo a lo largo del territorio en España en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, al igual que varias del sur y del norte.

Los problemas más reportados en el sitio web con un 89 %, mientras que la aplicación en el móvil solo cuenta con un 10 % de todos los reportes.

En X (antes Twitter) se están quejando de que el servicio está en parada tanto en WhatsApp Business como en WhatsApp Web.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.