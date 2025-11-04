Tu móvil Android puede falsear la señal de intensidad de cobertura: dos operadoras han sido pilladas in fraganti

Hay trucos para mejorar la intensidad de la señal del móvil, clave para ciertas áreas en las que no hay tanta cobertura. Ahora se ha descubierto que Google habría cedido a la solicitud de las operadoras para falsear la señal de intensidad de red móvil.

Tiene que ver con la competencia de las operadoras de telecomunicaciones que luchan por una mayor cobertura, número de códigos postales cubiertos por 5G y velocidades más rápidas.

Un mercado muy competitivo en el que se dibuja un panorama que dista de la realidad y que suele contradecir los informes reales de equipos de investigación independientes.

Aparte de esas promesas de marketing y los iconos falsos 5G, parece que las operadoras estarían falseando intencionadamente la intensidad de señal del móvil.

Así lo afirma un reporte de Nick vs Networking que destaca una flag, KEY_INFLATE_SIGNAL_STRENGHT_BOOL del código fuente de Carrier Config Manager de Android, vinculado a un 'inflado' artificial de la señal de fuerza.

Según la descripción, esta flag puede ser activada para mostrar una barra de señal de fuerza más que la real.

Esta flag no ha sido registrada aún en los documentos de soporte de Android para el administrador de CarrierConfig, pero ya está disponible en el código fuente de Android.

La Flag que permite activar la manipulación de la señal de intensidad de red móvil Nick vs Networking

Aparece a través del repositorio Git de Android, y aunque esta característica está desactivada por defecto, las operadoras pueden activarla con una actualización OTA (Over the Air).

Esta funcionalidad no solo estaría limitada a los dispositivos Android bloqueados por AT&T y Verizon, y también se verían afectados los desbloqueados o libres, ya que se podrían cargar los ajustes de configuración desde la tarjeta SIM.

Se desconoce la operadora que solicitó esta funcionalidad, pero Nick vs Networking fue capaz de capturar la prueba que inculpa a dos de las mayores operadoras estadounidenses

Las mencionadas usan la flag para manipular los valores de fuerza de señal en los dispositivos que usan sus redes. Si se usa un móvil Android bajo el servicio de ambas, el indicador de señal de intensidad de red es falso.

Lo que no se entiende es por qué Google cedió a la petición de las operadoras para añadir esta flag y con la idea de mitigar el posible enfado de los consumidores ante una señal de intensidad del móvil que mostraría menor fuerza en zonas donde antes había suficiente cobertura.

La manipulación de señal se ha descubierto en operadoras de telecomunicaciones estadounidenses, pero lo grave es que en el sistema de Android exista un ajuste que se puede activar para mostrar una barra más de señal de red móvil.

Según Android Authority, en 2017 las operadoras se unieron para ocultar la intensidad de la señal (en dBM) que aparece en los móviles Android desde el menú "Acerca del teléfono" en los ajustes.

A continuación, se añadió compatibilidad con configuraciones adicionales que permitieron a las operadoras definir valores personalizados para cada una de las barras de señal.