Google Maps cambia para siempre con la nueva guía de carriles en tiempo real: la IA y la cámara del coche analizan la vía

Después de la genial integración del botón ETA, que indica el tiempo que queda para llegar a casa cuando estamos fuera, Google Maps estrena la nueva guía de carriles para que "vea" la carretera como un conductor.

El primer coche que utiliza la nueva experiencia de asistencia de carril en tiempo real que se muestra en el mapa de navegación y que está basada en IA es el Polestar 4 .

Andrew Foster, Director de Gestión de Producto para Google Maps, dice: "Ayudará a la gente a conducir con más confianza y establecerá un nuevo punto de referencia para la navegación en toda la industria automotriz".

La IA entra en juego al analizar en tiempo real las señales de tráfico y las líneas de la vía, y esta información vial se integra de forma instantánea con las potentes capacidades de navegación de Google Maps.

Estos resultados de la navegación en tiempo real ayudan a saber "que estamos ubicados en el carril izquierdo y la salida se encuentra justo en el derecho".

La guía de carril con IA y cámara de Google Maps

Se encargará de avisarnos por voz y con indicaciones visuales justo a tiempo para dar el giro hacia el carril correcto para tomar la próxima salida.

Lo interesante es que Google Maps destaca el carril por el que hemos de transitar en color azul. Sobre todo viene de miedo cuando se conduce por carreteras por las que no solemos pasar.

El objetivo de Polestar, según 9to5Google, es que los clientes de sus coches no se salten salidas y se provoquen esos cambios repentinos de cambio de carril, que también son causa de accidentes.

Porque realmente la guía de carril de Google Maps indica el carril más adecuado para llegar a destino, y por el anuncio de Google parece que no estará disponible en todas las vías, y solo en algunos tipos como serían autovías o autopistas.

Tampoco hay avisos de cambio de vía, como sí suele pasar con los sistemas integrados de numerosos vehículos que dan la alarma cuando pisamos la línea continua, así que, de momento, es una recomendación visual.

La disponibilidad del nuevo Google Maps llega primero al Polestar 4 en Estados Unidos y Suecia en los próximos meses.

La guía de carril en tiempo real se "expandirá a más tipos de carreteras y coches en colaboración con fabricantes clave".

Que sea Polestar el primero en integrar esta fabulosa experiencia de asistencia de carril se debe a que ha sido un socio cercano de Google desde que lanzase el Polestar 2, el primer coche con Google integrado.