El troleo del presidente chino con los móviles de Xiaomi: "Puedes comprobar si tiene una puerta trasera o no"

¿Nos están espiando los móviles chinos? Esa es una cuestión que se repite cada cierto tiempo, especialmente con la llegada de nuevos modelos cada vez más avanzados y deseados, como el nuevo Xiaomi 17.

Precisamente este dispositivo se encuentra ahora en el centro de la polémica, tras un encuentro entre el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung y el de China, Xi Jinping, que tal vez podría haber terminado mucho peor.

Lo que tendría que haber sido un simple evento protocolario terminó entre risas cuando Xi Jinping regaló a su homólogo coreano dos de los nuevos smartphones punteros de Xiaomi, que se han convertido en unos superventas en China.

Tras examinar la caja del dispositivo, Lee Jae-myung hizo una broma muy directa y que tal vez en otra situación podría haber calado mal: "¿Cómo es la seguridad de las telecomunicaciones?".

El presidente coreano, por supuesto, se refería a la mala fama de los móviles chinos en cuestión de ciberseguridad, preguntando de manera jocosa si estos regalos iban a ser usados para espiarle.

Sin embargo, Xi Jinping no sólo no se ofendió por el comentario, sino que continuó la broma como si fuese la otra mitad de un dúo cómico, afirmando que "Ahora puedes comprobar si tiene una puerta trasera o no".

La presencia de puertas traseras, o "backdoors", es una de las cuestiones más repetidas sobre los productos tecnológicos importados desde China; una puerta trasera es un método oculto por el cual es posible entrar en el sistema saltándose las protecciones de seguridad.

En el caso de un smartphone, una puerta trasera haría posible acceder a la memoria del dispositivo sin ningún tipo de limitación, por lo que el atacante podría leer mensajes privados, copiar las fotos o incluso tomar el control del dispositivo.

La presencia de puertas traseras en un smartphone de Xiaomi es algo que, hasta no hace mucho, no era motivo de broma; pero el hecho de que ambos presidentes se muestren cómodos riéndose del tema demuestra hasta qué punto las relaciones entre ambos países han mejorado.

No en vano, esta es la primera reunión entre los líderes de China y Corea del Sur en 11 años, y se ha realizado con motivo de la celebración del APEC, la reunión anual de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Sin contexto, el regalo de un smartphone Xiaomi al presidente coreano puede parecer una falta de respecto; no en vano, uno de los grandes rivales de Xiaomi es Samsung, una de las mayores empresas coreanas y un gran orgullo del país.

Sin embargo, este regalo tiene un significado oculto. Y es que el Xiaomi 17 usa una pantalla fabricada por Samsung y, por lo tanto, no podría haber alcanzado este nivel de calidad sin la colaboración entre empresas chinas y coreanas. De ahí que el regalo haya sido bien recibido, como una muestra de que Xi Jinping aprecia esta relación entre ambos países y desea que continúe.