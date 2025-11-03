Google Translate cambia para siempre con los dos nuevos modos para traducciones rápidas o avanzadas

En agosto, el gigante tecnológico atribuyó a los "modelos de Gemini en Translate" el haber hecho posible grandes avances en la calidad de las traducciones. Google Translate se actualiza ahora con el selector de modos.

Permite elegir entre las opciones "Rápido" y "Avanzado" y se ubica justo debajo del logo "Google Translate" que aparece en la parte superior de la app.

El modo avanzado está disponible por defecto y hay que pulsar sobre su botón en forma de cápsula para seleccionar entre los dos disponibles.

El modo "Rápido" sirve para traducciones rápidas, mientras que el "Avanzado" traduce de forma más precisa para seleccionarlo cuando un texto sea más complejo o extenso.

Lo único que el modo avanzado solo está disponible para ciertos idiomas para la traducción de texto, según cita Google.

Imagen del nuevo selector de modo de Google Translate Manuel Ramírez

Y de momento no ha aparecido en Android, solo lo ha hecho en dispositivos iOS como el iPhone.

Justo en verano conocimos otra de las importantes integraciones que estaba realizando Google en una de sus apps más usadas.

Citó los grandes avances en la calidad de las traducciones, la traducción multimodal y las capacidades de texto a voz (TTS).

A finales de septiembre, Google Translate se actualizó en iOS con los widgets de Centro de Control para la cámara, traducción de texto, dictado y conversación.

Se sumó a los actuales widgets de la pantalla de bloqueo, mientras Gemini y Search, según 9to5Google, son las otras apps de Google que ofrecen accesos directos al Centro de Control.

Se desconoce cuándo se desplegará el nuevo selector de modo de traducción en España, pero parece que será antes que la nueva opción de aprendizaje.

Aunque una de las mejores incorporaciones en lo que va de año es el modo aprendizaje de Traductor de Google, que de momento no ha llegado a España, pero ofrece una experiencia increíble.

Sobre todo por sus conversaciones dinámicas en las que la IA crea escenarios en los que hemos de usar las palabras que pone en pantalla. Es decir, que no solo se queda en una charla con Google Translate, sino que hay una curva de aprendizaje e incluso se puede configurar la dificultad.

Es la gran apuesta de Google con la inteligencia artificial generativa como uno de los espacios en los que se entiende mejor su uso, ya que en este sentido, su capacidad para el lenguaje natural echa por tierra la experiencia de otras apps como Duolingo.