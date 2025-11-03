Google Maps y Google Fotos cambian para siempre: así vas a ver dos de las apps más usadas de Android en tu móvil

El pasado mes de mayo, Google sorprendió a todo el mundo con el rediseño de su icónico logo "G"; por primera vez en 10 años, el icono compuesto por colores planos cambiaba a un estilo más etéreo y moderno.

De esta manera, Google cambiaba su imagen de marca para adaptarse a la nueva era de la inteligencia artificial, representando una compañía más moderna y adaptada a los tiempos actuales.

La única cuestión es si Google iba a adoptar este estilo en todos sus servicios y aplicaciones, y ahora tenemos la respuesta con la llegada de los nuevos iconos de las apps de Google Maps y Google Fotos.

En 9to5Google han conseguido obtener los nuevos iconos de Google Maps y Fotos antes de que la compañía los anuncie oficialmente; y nos va a tocar acostumbrarnos al nuevo diseño que vamos a ver a partir de ahora en nuestros smartphones Android.

Por una parte, el nuevo icono de Google Fotos mantiene la misma forma que antes, adoptando únicamente el efecto de degradado en los colores usados; de hecho, a simple vista realmente no hay mucha diferencia, y tendremos que fijarnos para notar unos colores más apagados en el centro.

Icono actual de Google Fotos (izq.) y el nuevo (der.) 9to5Google El Androide Libre

No podemos decir lo mismo del nuevo icono de Google Maps, que es muy diferente del actual aunque mantiene la misma idea. Google sigue apostando por usar el icónico "pin" o marcador que indica la localización que hemos indicado en el mapa.

Sin embargo, el diseño del icono es muy diferente, con un círculo interno mucho más grande y un aspecto más estilizado que hace que parezca más un círculo con una gota que un marcador.

El nuevo icono de Google Maps también adopta el efecto desenfocado y con degradado del nuevo logotipo de Google, pero tal vez lo hace de manera más extrema, con los colores difuminándose entre sí.

El icono actual de Google Maps (izq.) y el nuevo (der.) 9to5Google El Androide Libre

Con dos de las apps más populares de Google adoptando el nuevo estilo, ya podemos decir con seguridad que esta es la nueva imagen de marca de la compañía y que es algo más que una simple moda.

Según explicó Google en su día, su nuevo icono mantenía aspectos propios de la marca como el uso de los colores, pero añadiendo tonos más brillantes y un gradiente para simbolizar "el crecimiento de la innovación de la IA y la energía creativa en nuestros productos y tecnología".

Además, el nuevo logotipo encaja muy bien con las tendencias de diseño actuales, con la vuelta de los efectos borrosos y de cristal que conquistaron el software hace ya varias generaciones.