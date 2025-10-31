Golpe a las IPTV piratas para ver el fútbol gratis: Amazon va a bloquear las apps que tienes instaladas en tu Fire TV

En un golpe sorprendente a la piratería, Amazon bloqueará las apps instaladas en los dispositivos Fire TV de los usuarios, si son usadas para acceder a listas IPTV para ver contenido gratis como partidos de fútbol o películas.

Se trata de uno de los golpes más duros contra los usuarios de aplicaciones de IPTV hasta el momento, ya que los Fire TV siempre han sido especialmente populares entre los piratas gracias a su bajo precio y el uso del sistema operativo Android.

Aunque la tienda oficial de Amazon está muy controlada y sólo ofrece apps oficiales de plataformas como Netflix, los usuarios pueden cargar apps de Android en la memoria que hayan descargado de fuentes no oficiales como páginas web o canales de Telegram, un proceso llamado "sideloading".

Con la nueva política que dará inicio el día de hoy, Amazon bloqueará la ejecución de ciertas apps, incluso si han sido instaladas por el método del "sideloading"; para ello, los dispositivos Fire TV usarán una lista negra de apps prohibidas.

La lista ha sido creada y está siendo mantenida por ACE (Alliance for Creativity and Entertainment), una coalición contra la piratería que agrupa a algunas de las mayores empresas de medios y streaming, entre las que se encuentran Apple, Netflix, Disney, HBO y la propia Amazon.

El bloqueo de apps piratas en los Fire TV se realizará en dos fases, empezando por una fase informativa. Cuando el sistema del dispositivo detecte que una de las apps instaladas se encuentra en la lista negra, mostrará una advertencia en la pantalla avisando al usuario de que no debería utilizarla.

Pasado un tiempo, que no ha sido especificado por Amazon, la app será completamente bloqueada y no podrá ser iniciada en el Fire TV, incluso si ya está instalada en el sistema; por lo tanto, los usuarios perderán completamente el acceso a sus IPTV preferidas.

La interfaz del Amazon Fire TV Stick 4K Select Amazon El Androide Libre

Los primeros países que se verán afectados por la nueva política son Reino Unido y los Estados Unidos, y posteriormente, Francia y Alemania; sin embargo, Amazon ha aclarado que el bloqueo será mundial y por lo tanto, también afectará a España en el futuro cercano.

Amazon no ha aclarado qué tipo de apps serán incluidas en la lista negra, ya que la ACE será la encargada de ello; por lo tanto, no está claro qué ocurrirá en caso de un posible abuso.

Por ejemplo, muchas organizaciones contra la piratería consideran que las apps que permiten ver IPTV legal conectándose a listas de servidores públicos también son "piratas"; no está claro si estas apps también serían bloqueadas.

Tradicionalmente, el "sideloading" ha sido usado para acceder a apps que, por un motivo o por otro, no están disponibles en las tiendas oficiales; y eso incluye apps piratas o modificadas que permiten acceder a contenido sin pagar.

Amazon ha prometido a Heise Online que no eliminará el "sideloading" de apps en los Fire TV actuales, aunque no es ningún secreto que está en contra de esta práctica; de hecho, el nuevo Fire TV Stick 4K Select ya no permite el "sideloading" al estar basado en el nuevo sistema Vega OS, que limita esta opción a desarrolladores.