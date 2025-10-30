Adiós a los vídeos borrosos: YouTube ahora sube la resolución de los vídeos a alta definición automáticamente

Fotomontaje de un vídeo de YouTube a baja resolución y a alta resolución El Androide Libre

YouTube ya tiene más de 20 años de vida, y como tal, aloja una gran variedad de vídeos en todo tipo de formatos y resoluciones; sin embargo, eso también significa que no todos están adaptados para las pantallas modernas.

Cualquier monitor actual que se precie alcanza como mínimo una resolución de 1080p, y en televisores, la resolución 4K ya es el estándar común; mientras que en smartphones, la resolución 2K es más habitual por las limitaciones de espacio.

Y pese a eso, si buscamos un vídeo en YouTube, hay muchas posibilidades de que tenga una resolución de 480p o incluso menor, especialmente si ha sido subido a la plataforma hace unos años; y eso pese a que la plataforma ya soporta vídeo 8K y para dispositivos de realidad virtual sin problemas.

Para solucionar este problema, YouTube ha anunciado una nueva función llamada "Superresolución", que aumenta la resolución de los vídeos de manera automática y sin que el creador tenga que hacer nada.

Como era de esperar, Google usa inteligencia artificial generativa para ampliar los 'frames' del vídeo a la resolución objetivo, de la misma manera que es posible aumentar la resolución de una fotografía tomada con una cámara digital antigua.

El algoritmo es capaz de aumentar la resolución a hasta 1080p, lo cual es suficiente para mejorar la experiencia con vídeos viejos grabados a resoluciones de 360p o inferior.

La app también ofrecerá las resoluciones 720p y 480p como alternativas. En el futuro, el algoritmo de Superresolución podrá aumentar la resolución a hasta 4K, ideal para televisores modernos.

YouTube ofrecerá la opción de ver los vídeos en Superresolución YouTube El Androide Libre

Los usuarios verán las nuevas resoluciones en el selector habitual en el reproductor, aunque las que han sido generadas por IA estarán claramente marcadas con la palabra "Superresolución" para dejar claro que no es la resolución original.

Además del vídeo, YouTube también mejorará el sonido con ajustes de audio automáticos que deberían hacer que suenen mejor; eso incluye ajustes de los niveles de volumen y la mezcla de sonido.

También llama la atención Volumen Estable, una nueva función que equilibra el volumen entre las partes más silenciosas y más estridentes de un vídeo para reducir variaciones molestas.

Por último, YouTube ha confirmado que ha ampliado el límite de tamaño de las miniaturas de los vídeos, que pasan a ser imágenes de hasta 50 MB en vez de 5 MB como hasta ahora; eso hará que se vean mejor en pantallas de alta resolución cuando naveguemos por la app.

YouTube mejorará los vídeos subidos por los usuarios por defecto, pero ha dejado en manos de los creadores la posibilidad de desactivar las mejoras de Superresolución y Volumen Estable, si consideran que no son apropiadas para sus vídeos.

Además, la compañía ha prometido que siempre mantendrá los vídeos originales a su calidad real, incluso si ofrece opciones a mejor resolución; de esta manera, no se perderá el trabajo original de los creadores.

La app para televisores de YouTube ahora se parece más a la de Netflix YouTube El Androide Libre

Todas estas novedades llegarán primero a la app de YouTube para televisores, que también ha recibido una nueva vista previa en la página principal al estilo Netflix, que reproduce parte del vídeo de manera automática.

Sin embargo, un representante de Google ha confirmado que la Superresolución también estará disponible en la página web y la app móvil de YouTube, por lo que todos los usuarios podrán disfrutar de estas mejoras.