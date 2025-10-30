Adiós a las contraseñas en WhatsApp: esta es la nueva manera de proteger tus chats privados y que nadie los lea

Si hay una app que ha hecho de la seguridad y la privacidad su bandera, esa es WhatsApp; no en vano, fue la primera app de mensajería instantánea en ofrecer cifrado de extremo a extremo, mucho más seguro que el convencional.

Con el cifrado de extremo a extremo, sólo los participantes de una conversación pueden leer su contenido, ya que son los únicos que cuentan con la llave de cifrado correspondiente en sus dispositivos.

Sin embargo, esto nos lleva a un gran problema: ¿qué pasa si queremos hacer una copia de seguridad de nuestros mensajes? En la actualidad, WhatsApp permite guardar esta copia en la nube y protegerla con una contraseña, pero ahora da otro paso más.

Y es que hoy WhatsApp ha anunciado que va a adoptar las llamadas "passkeys", o llaves de acceso, para cifrar las copias de seguridad y evitar que extraños o incluso la propia Meta sean capaces de leer los mensajes.

La llave de acceso es una tecnología relativamente reciente que ahora se está expandiendo a más plataformas; es el sustituto de las contraseñas tradicionales, que son inseguras porque pueden ser fácilmente copiadas por hackers, especialmente si usamos la misma en varios servicios.

En cambio, la llave de acceso está asociada a un sistema de autenticación de nuestro dispositivo, como por ejemplo, el lector de huellas dactilares de nuestro smartphone, el reconocimiento facial de nuestro ordenador, o simplemente el código de desbloqueo.

En otras palabras, WhatsApp ahora usa la misma seguridad que usa nuestro smartphone para bloquear el sistema, y eso simplifica mucho las cosas manteniendo un elevado nivel de privacidad contra atacantes.

En realidad, WhatsApp ya soportaba las llaves de acceso para iniciar sesión, pero ahora ha expandido esta tecnología a las copias de seguridad; a partir de ahora, para poder obtener la copia de nuestros chats y mensajes, tendremos que identificarnos usando la huella dactilar, el reconocimiento facial, o el código de desbloqueo del móvil.

La actualización al nuevo sistema se va a realizar de manera progresiva a lo largo de las próximas semanas y meses, según la compañía; por lo tanto, la mayoría de los usuarios va a seguir usando las contraseñas hasta que la app le avise de que puede empezar a usar la llave de acceso.

La nueva opción estará disponible en Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo cuando nuestra cuenta haya sido seleccionada para dar el salto a la llave de acceso.

Para WhatsApp, esta migración a la llave de acceso le permitirá aplicar las mismas medidas de seguridad que ya protegen los chats personales y llamadas a las copias de seguridad; por lo tanto, en el futuro las copìas de seguridad estarán tan protegidas como los chats, eliminando una posible puerta de entrada para hackers.