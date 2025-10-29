La nube de Microsoft está caída a nivel mundial: cientos de apps y juegos, incluyendo Minecraft y Xbox, dejan de funcionar

Un hombre mira su teléfono delante del stand de Microsoft en el MWC de Barcelona. Reuters

Microsoft ha confirmado la investigación de un posible problema de DNS que afecta a usuarios de todo el mundo y a plataformas y juegos, tanto de la compañía como de terceros que usan sus servicios.

Entre las aplicaciones afectadas se encuentran el servicio de juegos online de Xbox, además de títulos que requieren de una conexión a Internet como Minecraft o PUBG Battlegrounds.

Según reporta Downdetector, los problemas de conexión dieron inicio aproximadamente a las 16:40 hora peninsular española, y afectaron de manera repentina a todos los servicios que dependen de la nube de Microsoft para funcionar.

En concreto, ya se ha confirmado que el problema afecta a la plataforma en la nube Microsoft Azure, que es la alternativa de la compañía a AWS de Amazon, que hace pocos días también sufrió de un fallo similar que afectó a miles de páginas y aplicaciones durante varias horas.

Además, los servicios de Microsoft 365, en los que se basan aplicaciones como Microsoft Word, OneDrive y Copilot, también están sufriendo problemas de acceso, relacionados con el mal funcionamiento de Azure.

En una actualización en la página de soporte de Azure, Microsoft confirma los problemas de acceso a la plataforma y afirma que ha iniciado una investigación para aclarar los motivos y la manera de recuperar el servicio.

Microsoft también ha confirmado que el problema tiene que ver con los DNS, los servidores de nombres que alojan las direcciones IP asociadas con los nombres de los servidores que usan las aplicaciones y los usuarios finales.

La actualización también confirma que "Es posible que los usuarios no puedan acceder al centro de administración de Microsoft 365, y experimenten retrasos al acceder a otros servicios de Microsoft 365".

En la siguiente actualización, publicada a las 18:00 hora peninsular española, Microsoft anunció que varios problemas en Azure Front Door resultan en la pérdida de disponibilidad de algunos servicios. Sumado a esto, los usuarios pueden experimentar problemas accediendo a Azure Portal, y recomienda pasos para que los administradores mitiguen el problema.

Mientras tanto, Microsoft afirma que está considerando sus opciones y que la investigación en los factores que han contribuido a esta situación continúa, con más actualizaciones previstas para dentro de una hora.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.