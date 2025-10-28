Este es el Pixel 10a: se filtran las primeras imágenes del móvil de Google con diseño continuista.

A las semanas de que se presentara la serie Pixel 10 apareció la primera filtración del Pixel 10a, el móvil barato de Google que acaba de filtrarse con varias imágenes render para mantener el mismo diseño.

Sigue la misma línea de diseño del Pixel 9a, que el año pasado sorprendió por diferenciarse en el módulo de cámaras para abrazar la forma de cápsula y decir adiós a la barra que recorría horizontalmente la trasera del Pixel 8a.

Android Headlines junto a OnLeaks han compartido los render del Pixel 10 que se lanzaría en algún momento de los primeros meses de 2026.

De todas las imágenes publicadas, no hay apenas nada con lo que se pueda diferenciar frente al Pixel 9a del año pasado. Lo único es el color azul que da bastante presencia al Pixel 10a.

Según 9to5Google, no hay que depositar muchas confianzas en que este color sea uno de los elegidos por Google, así que habrá que esperar, y bastante, para verificar que sea uno de los seleccionados.

Render del Pixel 10a de Google Android Headlines / OnLeaks

Que Google siga con el mismo lenguaje de diseño del Pixel 9a va a recoger críticas, ya que año tras año ha establecido un lenguaje de marca que se desvanece un poco con los render filtrados del Pixel 10a.

Pierde fuerza ante el módulo de cámaras en forma de cápsula alargada de la trasera de los Pixel 10, aunque el motivo real para que sea así tiene que ver con diferenciarlo visualmente frente a los 'hermanos mayores'.

Render del Pixel 10a de Google Android Headlines / OnLeaks

Android Headlines ha aportado las dimensiones del Pixel 10a: 153,9 x 72,9 x 9 mm. Y es una forma de forzar a que los usuarios que lo compren adquieran nuevos accesorios.

Un milímetro menos alto y ancho que el Pixel 9a, al igual que 0,1 mm más delgado. Estos cambios podrían traer consigo el soporte a PixelSnap o unos biseles menos gruesos.

La pantalla también se ha modificado y pasará de las 6,3 pulgadas del Pixel 9a a los 6,2 del Pixel 10a. Así se cierran las especificaciones filtradas.

Hay rumores de que Google pueda romper su tradición de la serie A de usar chips idénticos a los de los modelos flagship del gigante tecnológico.

Estaría impulsado por el chip Tensor G4 en vez del Tensor G5. Lo que podría parecer como pérdida de rendimiento, el uso del Tensor G4 sí permitiría seguir disfrutando de ciertos juegos como Genshin Impact, que habría perdido el soporte con el G5 en los Pixel 10.

La fuente de la filtración mantiene que Google podría usar el mismo chip del Pixel 9a del año pasado, pero a una velocidad de reloj mayor para ofrecer algo más de potencia.