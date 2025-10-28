Google inicia el despliegue del nuevo sistema de verificación de edad de la Play Store para acceder a ciertas aplicaciones

Tras el anuncio de Google Play en una transformación dedicada a los gamers, ahora Google ha comenzado con el despliegue del nuevo sistema de verificación de edad, similar al introducido en YouTube.

Artem Russakovskii ha descubierto el nuevo sistema de verificación de edad con unas capturas compartidas que muestran algunos de sus aspectos más importantes.

El nuevo sistema se ha diseñado para requerir a los usuarios que verifiquen su edad antes de descargar ciertas apps. La verificación de edad se puede completar a través de los métodos disponibles:

Subir una identificación oficial del gobierno.

Tomando una foto selfie.

Al usar una tarjeta de crédito o débito (sin tarifa de transacción y cualquier cargo temporal se reembolsa).

Verificación del email a través de un proveedor de terceros para la verificación de edad como Verifymy.io.

El despliegue del nuevo sistema de verificación de edad de la Play Store ocurrirá gradualmente, como suele pasar con actualizaciones importantes, y podría variar según en la región o país en el que estemos.

En algunos países los usuarios no tendrían que verificar su edad y los métodos que se podrían usar cambiarían o serían solo algunos de la lista.

¿Por qué hay que verificar la edad?

Google explicó las razones regulatorias para implementar la verificación de la edad para la Play Store en una publicación en su blog para desarrolladores.

Se refería a Texas, Utah y Luisiana como algunos de los estados en EE.UU. que han aprobado leyes de verificación que exigen que las tiendas de apps comprueben la edad de los usuarios, obtengan la aprobación de los padres y proporcionen información sobre la edad de los usuarios a los desarrolladores.

Los métodos disponibles según región en Google Play Android Authority

Reino Unido ha sido uno de los primeros países que ha comenzado a probar el sistema de verificación de edad en sitios web de adultos al igual que en juegos de PC como GTA Online.

En Texas la primera ley aprobada se hará efectiva en Texas el 1 de enero de 2026, seguida por Utah y luego por Luisiana. Estas leyes imponen nuevos requisitos en muchas apps que necesitarían ofrecer experiencias apropiadas para la edad de los usuarios en estos estados.

Cuenta verificada Android Authority

En España hemos tenido los primeros pasos del llamado como "pajaporte" y en el resto de países de la Unión Europea comienzan los movimientos para regular internet tal como lo conocemos y poner las barreras suficientes para proteger a los menores.

Aunque se están generando sospechas por lo que puede ser visto como un movimiento que atenta contra la privacidad del usuario que ha navegado de forma anónima por internet.

Para ayudar a los desarrolladores a adaptarse, según Android Authority, y respetar la privacidad de los usuarios, Google publicó a Play Age Signals API. Está diseñado para que los desarrolladores reciban pruebas de la edad del usuario sin recoger directamente sus datos personales.