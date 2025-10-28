Este es el Galaxy Z TriFold: el primer plegable triple de Samsung hace su primera y esperada aparición pública

Esta semana, Samsung presentará su smartphone más ambicioso hasta la fecha, un dispositivo que puede adelantar lo que está por llegar en el sector, y la evolución de los móviles plegables como el Galaxy Z Fold 7.

Se trata del Galaxy Z TriFold, un plegable que cuenta con dos conjuntos de bisagras, lo que a su vez le permite plegarse dos veces en vez de una, ofreciendo tres espacios que pueden juntarse o dividirse dependiendo del factor de forma que prefiramos en cada situación.

Una idea muy innovadora, pero cuya ejecución no es sencilla; ahora, por primera vez podemos ver cómo Samsung ha decidido afrontar este desafío, con las primeras imágenes reales del dispositivo.

Samsung está participando en la cumbre APEC que se celebra esta semana en Gyeongju; como parte del evento y representando a Corea del Sur, la compañía presentará su producto más avanzado hasta la fecha.

Sin embargo, no hará falta esperar al inicio de la cumbre para ver el dispositivo, ya que Samsung ha decidido participar en una exhibición paralela, mostrando el nuevo Galaxy Z TriFold tras una vitrina.

Como era de esperar, ya hay gente que ha tomado fotos y vídeos de la exhibición, y las ha compartido en Internet antes de la presentación oficial. Además, un habitual de las filtraciones, @UniverseIce, ha publicado lo que parecen ser imágenes oficiales del dispositivo en X.

Las fotografías confirman lo que los rumores ya adelantaron: el Galaxy Z TriFold se basará en una enorme pantalla flexible de 10 pulgadas, por lo que cuando esté completamente abierto se parecerá más a una tablet que a un smartphone, con todo lo que ello conlleva.

Las imágenes muestran el dispositivo en su estado completamente plegado, y completamente desplegado; en el primer estado, es un "simple" smartphone de 6,5 pulgadas que funcionará exactamente igual que un Galaxy S25 Ultra.

Gracias a las dos bisagras, será posible desplegar el dispositivo y convertirlo en una tablet, lo que añadirá nuevas capacidades de multitarea, con la posibilidad de tener varias apps abiertas y presentes en la pantalla al mismo tiempo. También será ideal para contenido multimedia.

Lo que no se muestra en las imágenes, pero se ha filtrado, es que el Galaxy Z TriFold tendrá dos pantallas; en realidad, la pantalla que se ve del dispositivo cerrado no es la misma pantalla grande, sino un panel secundario que permanece en la trasera del dispositivo cuando está abierto.

De esta manera, Samsung ha apostado por un diseño diferente del Huawei Mate XT, el primer plegable triple del mercado que usa la misma pantalla tanto cerrado como abierto.

Sin embargo, hay que aclarar que Samsung ha calificado los dispositivos que aparecen en las imágenes como "prototipos", y por lo tanto, aún podrían recibir cambios antes de su lanzamiento al público a finales de este año.