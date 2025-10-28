Adobe anuncia Firefly como la plataforma creativa potenciada por Nano Banana y ChatGPT: la sinergia con la IA ya es total

Adobe ha dado un giro repentino de 180 grados para abrazar a Nano Banana en Photoshop y abrir camino hacia otros horizontes en los que la IA generativa lo es todo: ya sea con el lenguaje natural de ChatGPT en Adobe Express, utilizar Veo 3 de Google para generar vídeo o realizar ediciones con imágenes IA por capas.

Que Nano Banana apareciese hace semanas en la beta de Photoshop sorprendió, y mucho, por venir de Adobe, una compañía fundada en 1982 y que ha supuesto todo para la creación digital en todos sus ámbitos revolucionando la industria.

En vez de empecinarse en superar al "enemigo" con inversiones millonarias, desgaste y posibilidad de que fracase en su intento, lo ha abrazado para llevar su experiencia creativa a otros derroteros impensables hace años.

Y lo hace en Adobe MAX 2025 con tres ejes principales: llevar los mejores modelos IA partners a los usuarios, nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial y traer la conversación natural a las apps de Adobe.

Dos mundos que convergen en uno solo: la suite creativa propia de Adobe como Photoshop y otros, y todo lo que está generando los nuevos modelos de IA generativos para imagen, vídeo y sonido.

Adobe Firefly, el nuevo espacio creativo impulsado por IA

Adobe Firefly pasa al siguiente nivel y es ahora un nuevo espacio creativo potenciado por IA, en el que podemos desde generar bandas sonoras con calidad de estudio a editar vídeo con Veo 3 de Google o incrustar texto al sustituir al de un grafiti.

Desde el panel lateral se puede acceder al uso de distintos modelos con IA, procesar miles de archivos de una vez para aislar un objeto con IA, o acceder directamente a Photoshop y Express con la conversación natural del asistente IA potenciado por ChatGPT.

Adobe Firefly como plataforma creativa Adobe

Una de las nuevas herramientas más apasionantes es la edición de imágenes de IA por capas: cada elemento nuevo generado es una capa que podemos modificar, mover, rotar y más, tal como queramos. Es el siguiente paso a lo que conocemos como Nano Banana, pero con una interfaz.

El editor de vídeo es otra de las mejores incorporaciones para editar todo el contenido generado por IA en Firefly. Desde los vídeos creados por Veo, los efectos de sonido o usar las imágenes creadas con los modelos de IA partner o el nuevo Imagen 5 de Adobe.

El editor de vídeo de Adobe Firefly Adobe

Adobe Firefly aúna todo en un mismo lugar como una gran plataforma desde la que editar, componer, crear y gestionar todo el contenido generado por IA en sus distintos formatos de imagen y sonido.

Los modelos de IA de partners, Image Model 5 y los customs

Adobe sigue mejorando su modelo Firefly y llega Image Model 5 con generaciones en resolución nativa de 4 Mpx con calidad fotorrealista y edición basada en prompts.

Image Model 5 de Adobe Adobe

Ha firmado una gran serie de acuerdos con distintos partners entre los que se encuentran Gemini 2.5 Flash (Nano Banana), Imagen 4, Veo 3 Fast, Veo 2, GPT Imagen, Flux, Ray3 y otros tantos.

El creativo tendrá la posibilidad de usar las fortalezas de cada uno según necesite para su proyecto o diseño, y así Adobe introduce a Google, OpenAI, BlackForest Labs y otros, todos en un mismo lugar.

Los IA partners de Adobe en Photoshop y Firefly Adobe

Otra de sus apuestas son los modelos custom de IA de Adobe hilados según el propio estilo del usuario para generar recursos fácilmente con consistencia visual basada en su proyección artística o lenguaje de diseño.

Las innovaciones de Creative Cloud y YouTube Shorts

En Adobe MAX 2025 se ha anunciado un gran acuerdo con YouTube Shorts para llevar la edición de la app Premiere Mobile tanto en la misma como en la app de YouTube.

Adobe Premiere mobile en YouTube Shorts Adobe

Todos los recursos disponibles de la app de edición de vídeo estarán disponibles en YouTube Shorts y viceversa para enriquecer el nuevo contenido que generen los creadores.

Los programas de Creative Cloud reciben nuevas herramientas, y ahora Relleno Generativo permite elegir los modelos de IA partners más importantes del momento como Gemini 2.5 Flash (Nano Banana) o FLUX.1 Kontext de Black Forest Labs.

Upscale con IA Adobe

Se integra culling asistido en Lightroom para que los fotógrafos identifiquen rápidamente las mejores fotografías hechas de una sesión y en Photoshop el escalado de imagen para aumentar la resolución.

Se introduce AI Object Mask en Premiere para que los profesionales del vídeo identifiquen y aíslen personas u objetos en los fotogramas de vídeo. Son algunas de las novedades más importantes para potenciar los programas de Creative Cloud con la IA.

La experiencia conversacional potenciada por IA

Adobe no quiere replicar las herramientas ya disponibles en Photoshop a través del lenguaje natural, y sí introducirnos en una conversación creativa con el chatbot, que está potenciada por ChatGPT.

Se incluirá con Express AI Assistant, para pasar desde el concepto creativo al diseño en minutos, y con Photoshop AI Assistant (con lista de espera para la beta) con el objetivo de dar más control y ahorrar tiempo a los creativos profesionales.

AI Assistant potenciado por ChatGPT en Express Adobe

Desde el panel derecho se podrá entablar una conversación con AI Assistant para generar un flujo de trabajo creativo con el lenguaje natural para buscar ideas, consejos o tutoriales para que el asistente dé todos los pasos para hacer cierto efecto.

Es la primera aproximación de Adobe con la conversación natural del chatbot con IA y que nos llevará a la integración con ChatGPT para realizar ediciones desde la propia app de OpenAI.