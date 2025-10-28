Adiós al Pixel Watch: el reloj original de Google recibe su última actualización y va a ser abandonado para siempre

El primer Pixel Watch fue uno de los dispositivos más importantes lanzados en la historia de Google; fue el primer reloj inteligente de la marca Pixel, el primero creado para demostrar las posibilidades del renovado Wear OS y el primer rival directo del Apple Watch de la compañía.

Lamentablemente, hasta los grandes tienen que descansar, y ahora Google ha dado el golpe de gracia a un dispositivo al que ya se le notaban los años encima; la compañía acaba de lanzar la última actualización.

En concreto, se trata de la misma actualización de octubre de 2025 que los Pixel Watch 2 y Pixel Watch 3 ya recibieron a principios de mes, lo que dice mucho de la prioridad que tenía este dispositivo para Google.

Los usuarios del Pixel Watch original deberían actualizar el reloj lo antes posible, ya que la actualización incluye parches para solucionar problemas conocidos; para ello, deben acceder a Configuración, Sistema y Actualizaciones de Sistema.

Un detalle importante es que la actualización de octubre para el Pixel Watch 1 no incluye Wear OS 6, la nueva versión del sistema operativo, a diferencia de la actualización para el Pixel Watch 2 y Pixel Watch 3.

La última versión de Wear OS que recibirá el Pixel Watch es BW1A.251005.003.W, y está basada en Wear OS 5.1; según las notas de lanzamiento publicadas por Google, incluye "actualizaciones de seguridad y soluciones para bugs".

Lamentablemente, las actualizaciones de seguridad no son las últimas disponibles; el firmware sólo incluye las actualizaciones hasta el pasado mes de junio, por lo que cualquier novedad y parche lanzado desde entonces no está incluido.

Por lo tanto, el reloj no podrá usar las novedades de Wear OS 6, especialmente las relacionadas con la inteligencia artificial y Gemini; de la misma manera, se espera que a partir de ahora no reciba ninguna actualización, ni de seguridad ni de funciones, aunque Google puede cambiar de opinión si decide que es necesario para proteger a los usuarios.

Fitbit en el Google Pixel Watch

Si tienes un Pixel Watch, esto no significa que tengas que tirar el reloj a la basura; va a seguir funcionando como siempre y, por el momento, no deberías tener problemas en usar las mismas funcionalidades de siempre.

Sin embargo, con el paso del tiempo es probable que algunas funciones dejen de estar accesibles, especialmente si dependen de los servidores de Google, y que se mantenga únicamente con las funciones más básicas.

Tal vez de manera afortunada, esta decisión no afectará en gran medida a los usuarios españoles; y es que hay que recordar que el Pixel Watch original nunca fue lanzado de manera oficial en España.

El primer smartwatch de la marca en llegar a España fue el Pixel Watch 2, que contaba con varias modificaciones y mejoras respecto al dispositivo original; este modelo sigue siendo soportado y acaba de recibir Wear OS 6.

Sin embargo, algunas unidades del Pixel Watch original terminaron en España, vía importación o por otros medios; no en vano, era un dispositivo muy esperado por los entusiastas.

Curiosamente, el soporte del Pixel Watch va a terminar siendo bastante malo; este dispositivo fue lanzado en octubre de 2022, pero una de sus alternativas, el Galaxy Watch 4 que fue lanzado en 2021, pronto recibirá la actualización a Wear OS 6 de la mano de Samsung.