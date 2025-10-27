Xiaomi comienza el despliegue global de HyperOS 3 basado en Android 16: los primeros móviles en actualizarse

HyperOS 3 se hizo oficial a finales de agosto para que hoy comience su andadura con el despliegue de la actualización basada en Android 16, según ha hecho saber Xiaomi desde su cuenta en X (antes Twitter).

En septiembre Xiaomi comenzó con el reclutamiento de probadores de la beta para la versión internacional de HyperOS 3, como el sistema operativo centrado en el ecosistema.

Según la cuenta oficial Xiaomi HyperOS en X, el despliegue global de HyperOS 3 ha comenzado para las series Xiaomi 15T. La compañía ha revelado que la actualización se hará disponible a través de un despliegue por fases.

El Xiaomi 15T se lanzó en España en septiembre como uno de los móviles más punteros de la marca y la serie Xiaomi 17, desde que se hizo oficial hace semanas, está despuntando en ventas por la doble pantalla de los dos flagship.

Como todavía queda un poco hasta que podamos disfrutar de los Xiaomi 17, los usuarios del Xiaomi 15T y 15T Pro que se registraron para el programa beta global son los primeros en recibir la versión estable de HyperOS 3.

Los Xiaomi que se actualizan

En septiembre la misma cuenta de X publicó el calendario de lanzamientos de la actualización HyperOS 3 que daría comienzo en noviembre y se dará por acabado en marzo de 2026. Queda así:

Octubre y noviembre Noviembre y diciembre Diciembre y marzo 2026 Xiaomi 15T Pro Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 13, Pro y Ultra Xiaomi 15T Xiaomi 14 Xiaomi 13T y Pro Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 14T Pro Xiaomi 13 Lite Xiaomi 15 Xiaomi 14T Xiaomi 12 y 12 Pro Xiaomi MIX Flip Redmi Note 13 Pro Xiaomi m12T Pro Redmi Note 14 Pro+ 5G Redmi 15 POCO F5 y F5 Pro Redmi Note 14 Pro 5G Redmi 14C POCO X6 Redmi Note 14 Pro Redmi 13 POCO M7 Pro 5G Redmi Note 14 Redmi 13x POCO C85 POCO F7 Ultra POCO F6 Pro Redmi Note 5G POCO F7 Pro POCO F6 Redmi Note 14S POCO F7 POCO X6 Pro Redmi Note 13 Pro+ y Pro 5G POCO X7 Pro Iron Mand POCO M7 Redmi Note 13 5G POCO X7 Pro POCO M6 Pro Redmi 15 5G POCO X7 POCO M6 Redmi 15C 5G POCO C75 Redmi 15C

En octubre y noviembre se actualizarán los relojes Xiaomi Watch S4 (41 mm) y Smart Band 10, y las tablets Xiaomi Pad Mini, Xiaomi Pad 7 y 7 Pro.

Las tablets Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 y Redmi Pad 2, 2 4G, 2 Pro y 2 Pro 5G lo harán en noviembre y diciembre, mientras que a partir de diciembre y hasta marzo de 2026 las Redmi Pad Pro, Pro 5G, Pad SE 8.7 4G, Pad SE 8.7 y POCO Pad.

Lo nuevo de HyperOS 3

La nueva actualización basada en Android 16, según GSMArena, trae consigo un lavado de cara de los iconos, una nueva barra de estado y la integración de Super Island.

Es la versión de Xiaomi de Dynamic Island de iOS y se encarga de ofrecer información contextual en tiempo real según las actividades de apps, eventos, agenda, controles de reproducción y más.

HyperOS 3 GSMArena

La mayor diferencia de Super Island frente a Dynamic Island de iOS es que Super Island se mantiene activo en el panel de notificaciones. Una experiencia que también ofrece Samsung en One UI 8 con Now Bar.

La actualización del sistema operativo incorpora nuevos iconos que son más simples y tienen un estilo similar al diseño de los propios de iOS. Se puede personalizar el grid de inicio y la barra de estado se ha renovado.

HyperOS 3 ofrece mejoras en las capacidades de la IA y una serie de novedades de IA generativa que van en relación con Gemini, la IA de Google, ya que Super Xiao AI se queda en China para identificar la pantalla y más funciones.