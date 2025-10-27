X diría adiós al dominio 'Twitter' y tu cuenta podría quedar bloqueada si no haces esto antes del 10 de noviembre

Lo último de X (antes Twitter) ha sido la compra de nombres de usuario para que ahora comience por la posible erradicación del dominio twitter.com.

Porque todavía, si se empieza tecleando con la tecla "T" de Twitter en la barra de navegación de Chrome, Firefox o Safari, se genera el resto del dominio Twitter para dirigirnos en una redirección a X al pulsar la tecla enter.

Ahora parece que X está decidido en retirar el dominio Twitter y la rutina diaria de empezar con la "T" de Twitter habrá que sustituirla por la X para dirigirnos a la red social de micromensajes.

El viernes pasado X Safety anunció: "Para el 10 de noviembre, estamos pidiendo a todas las cuentas que utilizan una llave de seguridad como su método de autenticación de dos factores (2FA) que vuelvan a registrar su llave para seguir accediendo a X".

Se puede volver a registrar una llave de seguridad existente, o registrar una nueva. Si se elige esta última opción, las otras llaves de la cuenta dejarán de funcionar a menos que te vuelvas a registrar.

By November 10, we’re asking all accounts that use a security key as their two factor authentication (2FA) method to re-enroll their key to continue accessing X. You can re-enroll your existing security key, or enroll a new one.



A reminder: if you enroll a new security key, any… — Safety (@Safety) October 24, 2025

Si no se toma ninguna medida, la cuenta será bloqueada a partir del 10 de noviembre. Lo que significa que los usuarios con la autenticación de dos factores activa en una llave física como YubiKey, según TechCrunch, tendrán que registrar de nuevo las llaves antes de esa fecha.

Si usas una llave física para asegurar tu cuenta has de ir a "Ajustes", luego a "Seguridad y acceso de cuenta", después a "Autenticación de dos factores" y "Gestionar llaves de seguridad".

Se ha generado cierta especulación sobre la posibilidad de que alguien habría comprometido la infraestructura de autorización de X.

Lo que forzó que la cuenta Safety de X publicase otro post aclarando las razones de este cambio de seguridad. No solo no había ningún problema de seguridad, sino que solo afectaba a las Yubikeys y las Passkeys, no a las apps de autenticación u otros protocolos de 2FA.

La clave de todo reside en que las llaves de seguridad estaban vinculadas al dominio twitter.com, por lo que X planea retirarlo y obligar a los usuarios a registrarse de nuevo con el dominio x.com.

Si X finalmente retirase el dominio, será el fin de una era, la del anterior Twitter, porque en X no cambiará nada y seguirá siendo la misma red social con las polémicas y desafiantes decisiones de Elon Musk, presidente ejecutivo y director de tecnología de X.