Adiós al Copiar y Pegar: lo nuevo de Microsoft va a cambiar cómo haces búsquedas en Windows 11

Puede que las últimas actualizaciones de Windows 11 no estén siendo bien recibidas por la gran cantidad de funciones basadas en inteligencia artificial, y especialmente, por los 'bugs' introducidos y que pueden dejar bloqueado el ordenador.

Pero eso no parece haber amedrentado a los desarrolladores de Microsoft, que siguen experimentando con nuevas funciones para mejorar la experiencia de Windows 11 y que llegarán poco a poco a lo largo de los próximos meses.

Un buen ejemplo lo tenemos en la última novedad presentada por Microsoft para los usuarios de Windows Insider que tienen instalada la versión Dev de Windows 11; se llama "Copiar y Buscar", y puede cambiar la manera en la que trabajamos.

Normalmente, cuando queremos buscar un texto en un documento, tenemos que seleccionarlo, hacer click derecho y pulsar en "Copiar", abrir el buscador, hacer click derecho, pulsar en "Pegar" y pulsar en "Buscar".

Es cierto que tenemos atajos de teclado como Ctrl+C y Ctrl+V para aligerar un poco esa carga de trabajo, pero no dejan de ser varios pasos para algo que tal vez debería ser más sencillo, especialmente en estos tiempos.

La nueva función introducida por Microsoft elimina la mayor parte de esos pasos para realizar una búsqueda de texto, detectando de manera inteligente lo que queremos hacer y ayudándonos a hacer menos clicks.

Con la nueva función, cuando copiamos un texto en cualquier programa o página web, automáticamente el buscador de la barra de tareas de Windows nos ofrecerá la opción de buscar el texto copiado.

Para ello, el programa comprueba si el Portapapeles de Windows contiene texto, y en caso afirmativo, permite introducir el contenido de manera automática en el buscador integrado en la barra de tareas.

Para pegar el texto en el buscador, lo único que tendremos que hacer es pulsar en un nuevo icono de "Pegar" que aparecerá si el buscador detecta que hemos copiado texto. Pulsar este botón también iniciará la búsqueda de manera automática sin tener que hacer nada.

Nueva función de Copiar y Buscar de Windows 11 Microsoft El Androide Libre

Como el buscador de Windows 11 funciona tanto para archivos locales como para Internet, de esta manera podemos encontrar tanto documentos que contengan la misma frase que hemos copiado, como páginas web relacionadas con lo que hemos copiado.

Se trata de una función que puede ser extremadamente útil en muchas situaciones, y que se parece un poco a la función de búsqueda que muchos navegadores web tienen cuando seleccionamos texto.

Microsoft también está experimentando con otra función que puede ayudarnos en caso de problemas con el ordenador; se llama Proactive Memory Diagnostics, y es capaz de encontrar fallos de memoria de manera proactiva.

Si Windows 11 descubre que el ordenador ha sufrido un problema, como por ejemplo que se haya reiniciado por sí solo sin que el usuario lo haya pedido, automáticamente mostrará una notificación con varias opciones.

El nuevo escáner de memoria proactivo de Windows 11 Microsoft El Androide Libre

La primera de estas opciones permitirá programar un escáner de memoria durante el siguiente reinicio del ordenador, para "identificar y prevenir futuros problemas", un proceso que puede durar menos de cinco minutos.

De esta manera, es posible comprobar si la memoria de nuestro ordenador es la que está provocando estos fallos, o si se trata de otro problema diferente.

Todas estas novedades llegarán a todos los usuarios en futuras actualizaciones de Windows 11, aunque Microsoft no ha confirmado los planes exactos de lanzamiento.