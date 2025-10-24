Windows 11 copia una de las mejores cosas de Android: Microsoft lanza una alternativa a Google Lens para ordenador

Microsoft anunció a principios de mes que Windows 11 iba a cambiar para siempre con la adopción completa de la inteligencia artificial en todos los apartados del sistema operativo, llegando incluso a la posibilidad de que Copilot controle el ordenador por nosotros.

Aunque esta revolución no ha sido bien recibida por todos los usuarios, y aunque ha venido de la mano de serios problemas y 'bugs' que pueden afectar al funcionamiento del ordenador, Microsoft parece convencida de que este es el camino.

Por eso, en las próximas semanas vamos a ver incluso más funciones basadas en inteligencia artificial en Windows 11, y de hecho, ya hay una nueva que está apareciendo en los sistemas de algunos usuarios y que ha sido descubierta por Windows Latest.

Se trata de una nueva función de búsqueda visual dentro de Windows 11, que permite usar cualquier elemento de la pantalla para encontrar información relacionada; y si estas palabras resultan familiares, es porque es básicamente una versión de Google Lens para ordenador.

Google Lens se ha convertido en una de las aplicaciones más útiles para Android, especialmente con la función "Rodea para buscar" que, como su nombre indica, permite rodear cualquier elemento de la pantalla para buscarlo en Google.

La función implementada por Microsoft es muy parecida, pero está integrada en la Herramienta Recortes que se abre al pulsar en el botón Impr o con el atajo de teclado Win + Shift + S.

La Herramienta Recortes es la utilidad de captura de pantalla de Windows 11 por defecto, y permite capturar una imagen tanto de la pantalla completa, como de una zona o incluso de un programa en particular.

Busqueda visual en Windows 11 Windows Latest El Androide Libre

Así que la idea de Microsoft de integrar su búsqueda visual en este programa tiene mucho sentido; si queremos encontrar información de cualquier cosa que veamos en la pantalla, lo único que tenemos que hacer es abrir la Herramienta Recortes y seleccionarlo.

Después de hacer la captura de la zona que queremos, una ventana emergente nos permitirá seleccionar una nueva opción llamada "Búsqueda visual con Bing", que automáticamente abrirá una nueva pestaña del navegador con la búsqueda y la imagen que hemos capturado.

Por ejemplo, si estamos leyendo un documento sobre historia japonesa y queremos saber más sobre el castillo que aparece en una fotografía insertada, sólo tenemos que abrir la Herramienta Recortes, seleccionar el castillo y pulsar en el nuevo botón para encontrar más información, además de recibir una respuesta generada por inteligencia artificial.

Busqueda visual en Windows 11 Windows Latest El Androide Libre

Por supuesto, el gran inconveniente de esta función es que utiliza el buscador Bing, algo que no será del agrado de mucha gente que está acostumbrada a usar el buscador de Google; pero esto era algo de esperar, ya que Microsoft quiere fomentar el uso de Bing entre la base de usuarios de Windows y ya ha tomado medidas semejantes en otras apps y funciones.

Pese a eso, esta nueva función de la Herramienta Recortes puede ser una de las más útiles que Microsoft ha lanzado en un tiempo; aunque por el momento está disponible sólo para unos pocos usuarios en los Estados Unidos, debería expandirse a más usuarios y países con el paso del tiempo.

Y si no podemos esperar o no queremos usar Bing, viene bien recordar que hace poco Google lanzó una app oficial para Windows, que no sólo permite usar el buscador, sino también acceder a Google Lens capturando la pantalla y con el nuevo Modo IA que ha llegado a España.