El primer usuario de la cartera digital europea para hacer turismo es español: sustituirá al DNI en todas las situaciones

Fabián Torres, director de Desarrollo de Negocios de SICPA, hace check-in con la cartera digital europea

La Unión Europea sigue adelante con su plan de crear una cartera digital europea única para todos los países miembros; se trata de uno de los proyectos de futuro más ambiciosos de la Comunidad Europea, y como tal, tendrá que pasar por varias versiones y revisiones.

Las pruebas de uso reales de la cartera digital serán vitales para encontrar posibles fallos, tanto en el concepto como en la implementación, antes de que millones de europeos la usen en su día a día.

No en vano, la cartera digital se encargará de alojar de manera segura toda la documentación del ciudadano europeo, desde el DNI digital hasta el permiso de conducir, pasando por el pasaporte e incluso prescripciones médicas y datos del seguro de salud.

Una de las grandes ventajas de la cartera digital europea es que podrá ser usada en todo tipo de situaciones en las que sea necesaria algún tipo de identificación; y, por lo tanto, afecta a absolutamente todos los sectores públicos y privados en la UE.

Por eso, el consorcio EWC (European Wallet Consortium), un proyecto piloto a gran escala cofinanciado por la Comisión Europea se ha formado para evaluar cómo la cartera puede integrarse en diferentes sectores e industrias, antes de su lanzamiento oficial a finales del 2026.

En ese contexto hay que entender los primeros usos de la cartera digital, que en el caso del sector turístico se ha producido en Benidorm como parte de un programa piloto ejecutado por SICPA junto con Visit Benidorm, HOSBEC, Softme.es, ValidatedID, iGrand, Intenso Group e Incert.

Proceso de check-in en un hotel con la cartera digital europea

En concreto, el primer usuario de la cartera digital europea para turismo ha sido Fabián Torres, director de Desarrollo de Negocios de SICPA, una empresa multinacional de tecnología privada que es miembro del European Wallet Consortium.

El piloto se ha realizado en Apartamentos Michelangelo, una residencia turística de Benidorm, donde se pudo validar el impacto real de la cartera o billetera de identidad europea.

En el sector turístico, esto es algo que se notará especialmente en el 'check-in' del hotel o destino turístico; según una de las gerentes de Apartamentos Michelangelo, la automatización del check-in "representa un gran cambio en nuestras operaciones diarias".

Esto viene de la mano de importantes y notables ventajas, como la reducción de las colas, lo que a su vez permite mejorar el tratamiento de los huéspedes eliminando buena parte del papeleo administrativo.

El proceso de registro se puede automatizar tanto, que se puede reducir a solo dos minutos por persona, algo que será especialmente notable durante la temporada alta.

La cartera digital permite cumplir la legislación vigente para los hoteles, que deben proporcionar datos verificados de sus clientes; y para los clientes, el proceso se simplifica mucho, ya que únicamente requiere escanear el código QR con la app.

El programa piloto ha mostrado un gran ahorro de tiempo durante el registro de clientes, de hasta 10 horas en establecimientos con 200 habitaciones; además, se ha ganado en seguridad y se ha aumentado la satisfacción del cliente.

Por lo tanto, la cartera digital europea tiene el potencial de revolucionar muchos sectores, incluyendo el turístico; en palabras de SICPA, "los viajes inteligentes ya están aquí", sin muchas de las molestias que ahora sufren los turistas y viajeros.