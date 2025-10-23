Nano Banana se integra en la superposición de Gemini en el móvil: edita imágenes con la IA de Google sobre cualquier app

Si Nano Banana ya está apareciendo en el buscador de Google a través de Lens o incluso en NoteBookLM, ahora el gigante tecnológico tiene otro objetivo en mente: la pequeña ventana flotante cuando se activa Gemini en el móvil.

La superposición de Gemini permitirá que el usuario tenga a mano la posibilidad de activar la increíble edición de imágenes de Nano Banana sobre cualquier app.

Android Authority ha descubierto que el botón "Editar esta imagen" aparece cuando se añade una imagen mientras la ventana de Gemini está flotando sobre otra app o menú.

La irrupción de Nano Banana en la superposición de Gemini está disponible en la versión 16.41.61 de la app de Google, aunque todavía no se ha desplegado de forma general.

Esta novedad difiere de la opción actual que tenemos con Gemini, que nos recomienda tener una conversación basada en el contenido de la imagen con Gemini Live.

A la izquierda la superposición actual de Gemini y a la derecha con el botón "Editar esta imagen" Android Authority

Al pulsar el botón "Editar esta imagen" se inicia el modo Nano Banana para editar cualquier imagen con las descripciones que vamos introduciendo una detrás de otra hasta que logramos el diseño final.

Son los mismos pasos que se producen en la interfaz de la app de Gemini cuando activamos el modo de edición de imágenes que ha conseguido pararle los pies a ChatGPT después de meses y meses con un crecimiento continuo de la app de OpenAI.

En Google Fotos y "Voy a tener suerte"

Google Fotos es otra de las apps en la que se va a integrar Nano Banana después de hacerlo en Google Lens, Modo IA y NoteBookLM.

El gigante tecnológico ya está probando Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) para que el usuario pueda desde editar imágenes o crear collages hasta fusionar elementos de diferentes imágenes sin apenas intervención.

"Voy a tener suerte" en Nano Banana de Gemini Android Authority

Otro de los desarrollos en los que está trabajando Google es añadir la opción "Voy a tener suerte" a Nano Banana. Se desconoce qué haría, pero se puede esperar, según Android Authority, la recreación de efectos que se han viralizado o vuelto populares en una imagen.

Nano Banana se ha sumado a Gemini como los dos faros que guían al gigante tecnológico en un momento actual en el que la competencia es máxima por alcanzar la mayor cuota de mercado o arrebatarle parte al directo competidor.