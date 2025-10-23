Google va a actualizar la GPU de tu Pixel 10 periódicamente, como las gráficas de NVIDIA o AMD en un PC con Windows

Si Google quiere dar a varios usuarios la posibilidad de probar sus próximos Pixel 11 como uno de sus nuevos planes, ahora tiene la idea de actualizar la GPU de los Pixel.

Suena extraño, porque lo único que se suele actualizar, y más bien en los PCs, es el controlador de la GPU. Suele ser algo común para corregir fallos u optimizar el rendimiento de los nuevos juegos que salen al mercado.

Google ha confirmado que el Pixel 10 recibirá actualizaciones del driver de la GPU en el futuro. Android Authority recibió la respuesta de un portavoz de Google sobre posibles actualizaciones.

A lo que el gigante tecnológico ha respondido: "Continuamos mejorando la calidad del driver en nuestras actualizaciones mensuales y trimestrales. Por ejemplo, los recientes parches de septiembre y octubre incluyeron mejoras al controlador".

Google sigue con que se recibirán más mejoras a la GPU, pero no aclara sobre cuáles serán y cómo afectarán al rendimiento gráfico del Pixel 10 y algunos de sus otros móviles.

Lo raro es que por primera vez conocemos que Google aplica actualizaciones a los drivers de la gráfica de sus teléfonos móviles. Un movimiento nuevo, ya que hasta ahora las mejoras eran con las nuevas GPUs en nuevos móviles.

El Pixel 10 cuenta con la GPU Imagination PowerVR DXT-48-1536 que actualmente cuenta con el driver 24.3, y que justamente es bastante antiguo.

Imagination publicó una actualización a su driver más nuevo (la v25.1) en agosto que añade compatibilidad a Android 16, soporte a Vulkan 1.4 y otras mejoras en el rendimiento.

Esta actualización todavía ni está disponible en la serie Pixel 10. El retraso tiene que ver con la frustración de los usuarios de algunos Pixel 10 que han visto la falta de soporte de Genshin Impact para las GPUs PowerGPU.

Y los reportes por los problemas de rendimiento de la GPU del Pixel 10 han poblado los foros de Google y Reddit con usuarios desencantados con la gráfica de su teléfono móvil.

Lo peculiar de ahora es que, si Google había dejado las actualizaciones del driver de la GPU a los Pixel Drops o una actualización mayor como la próxima versión de Android, ahora lance una nueva versión del controlador.

Veremos si tendremos que estar al tanto de la próxima actualización del driver para mejorar los FPS de ciertos juegos, como sucede con la experiencia de actualizaciones de las gráficas de NVIDIA y AMD en los equipos con Windows.